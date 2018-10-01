中華電信行動支付「Hami Wallet」更名為「Hami Pay」

中華電信 (2412) 行動支付 Hami Wallet 今 (1) 日宣布正式更名為中華電信「Hami Pay」，功能再升級，提供客戶更全面的行動支付服務。Hami Pay 持續拓展行動支付應用範圍，今日攜手信用卡組織 Visa，新增中國信託及聯邦銀行信用卡及票證聯名卡功能，消費者只要使用 Hami Pay，即可輕鬆享受手機自動加值，一嗶在手，包辦生活大小事；另與國泰世華銀行合作，同步推出 Visa 及 Mastercard 信用卡功能，擴大行動支付生態圈。



中華電信指出，即日起至 12 月 31 日止，用 Hami Pay 綁定中國信託、聯邦銀行、國泰世華的 Visa、Mastercard 卡，使用感應或掃碼支付消費，每筆可享 3% Hami Point 回饋。