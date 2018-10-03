復牌之後淪為仙股，論“中國名牌”飛毛腿要如何自處

“中國名牌”、“中國500最具價值品牌”、“中國馳名商標”等多項榮譽加身的電池行業領跑者飛毛腿（01399-HK）回來了！這位曾經是摩託羅拉、諾基亞功能手機時代的大熱門企業，因2015年的財務問題一别三年，再復牌卻已今非昨。

根據港交所的公告披露，已達成五項復牌條件的飛毛腿已於2018年9月28日上午9時起恢復買賣，同時宣佈董事會重組已生效，方金先生和郭泉增先生等五名原公司董事會成員已自公告日期起辭任。飛毛腿復牌後，股價連續三天狂瀉，復牌首日下跌幅度便達到55%。截至10月3日收盤，飛毛腿報0.315港元，三日累計跌幅達69.71%，該期間股價最低跌至0.29港元，最新總市值約為3.4億，流通總股本為10.9億。

（飛毛腿10月3日股價K線 圖片來源：同花順）

2015年3月26日，業績持續不振的飛毛腿突然宣佈停牌；4月，核數師指出於審核期間發現公司若幹“不一緻”的情況；7月港交所對飛毛腿施加復牌條件，包括對核數師指出的財務問題進行調查、刊發所有未發佈業績及知會市場所有重大資料等。此後飛毛腿便開啓了跌跌撞撞的業務轉型模式以期復牌，但業績一直有起有落。本次董事會變更，曾帶領飛毛腿走過紅紅火火的執行董事方金辭任，飛毛腿也淪落為仙股的現況不禁令人唏噓。

往昔峥嵘歲月稠

自1997年誕生的飛毛腿，併非沒有遇到生死攸關的節點。飛毛腿的董事會曾作出的兩個決定，帶領這家專門生產手機電池的企業第一次在“百團大戰”中脫穎。第一，從生產線到產品線，它將產品項目交由具備配套工廠的廠家生產，即電池的核心部件由主要廠家生產，其他部件由配套工廠完成，配套項目節省了中間另尋工廠的人力物力，也保證了時效。另外，公司產品線從單一的手機電池生產擴大到手機外殼的加工。其次，飛毛腿開始與各知名的手機企業，比如諾基亞、摩託羅拉等公司合作，做他們的配套廠家。由於手機企業對手機電池專業化方面的要求很高，合作能夠幫助飛毛腿打磨產品的質量。

（圖片來源：網絡）

1999至2001年間功能手機的黃金時代，手機電池市場還是一塊尚未被瓜分完全的蛋糕，許多廠家看到了生產手機電池的有大利可圖，一時間便都湧入了這個行業。而電池行業的飛毛腿由於工業基礎薄弱，企業管理不規範，耗損嚴重，無論是生產流程還是產品架構都急需調整。即使是在困難調整期間，飛毛腿仍然能以“飛毛腿”速度在手機電池行業中首家通過了ISO9001質量體係認證。2006年底，主要在國内從事自有“SCUD飛毛腿”品牌自產移動電話二次充電電池組銷售和營銷的飛毛腿正式登陸港交所主板。根據同花順數據顯示，當年年末飛毛腿利潤達到1.75億，為創立至今錄得的最大利潤。

原執行董事方金先生曾解釋，飛毛腿之所以取名為“飛毛腿”，是寄予了董事會對公司成為整個中國手機電池生產行業的“飛毛腿”的厚望，併表示“飛毛腿不可能永遠做手機電池”。誰料飛毛腿由行業品牌向消費品牌的過渡中，公司卻突然宣佈停牌。

“被革了命”

作為可充電鋰離子電池的生產商，飛毛腿擁有三條主要業務線，分别是自有品牌業務（主要是手機電池和移動電源）；ODM業務（向智能手機製造商提供電池）以及電芯生產業務。從2009年開始利潤大幅下降，飛毛腿的增長已顯疲態；再往後數，雖然飛毛腿的營業額在增長，利潤卻一直沒有驚喜，一直到2012年集團首次錄得虧損2.15億元。

根據Gartner 2012年的數據顯示，當年的智能手機出貨量開始超過功能手機的出貨量，佔總銷量的53.6%，其中亞太地區為全球智能手機銷售增長最快的地區，相關公司及產業鏈將受到此趨勢的影響。對生產傳統手機配件的飛毛腿而言，市場對其主營產品手機備用電池需求大減，飛毛腿面臨要麽整改要麽滅亡的命運選擇，乃至在當年錄得淨虧損，就是因為飛毛腿“跑得太快”，要清理大量的功能手機電池的庫存卻又尾大不掉所緻。

（資料來源：公司官網）

2015年3月31日，就是停牌後5天，飛毛腿發佈公告稱，公司核數師馬施雲已辭任，併於其辭任函中表示除非公司聘請獨立第三方承擔額外工作，否則核數師可能不會承認公司2014年度的財務業績。馬施雲於辭任函中未核實的賬目就是指向飛毛腿的存貨問題。

反復的業績和方金的辭任

整體上看飛毛腿近年來的業績可謂是相當反復。2015年，中國手機品牌在全球的市場滲透率有所提高，4G網絡鋪設積極展開中，使中國手機零組件廠商也一併受惠。飛毛腿透過增加ODM業務的佔比，向高端鋰離子電池模組製造領域轉型成功之後，由於為華為、OPPO、vivo、小米、聯想、中興及TCL等多家國内外知名品牌智能手機及平板電腦供應電池，出貨量增長超出2014年的兩成，導緻當年業績扭虧為盈，實現了443%的利潤增長。

但是好景不長。飛毛腿的品牌手機電池銷售量從2015年的約370萬顆同比下跌54.1%至2016年的170萬顆，該分部錄得收入同比減少61%，整體收入還是依靠ODM業務的貢獻。而為了滿足生產規模的擴大，力求從勞動密集型向自動化及半自動化轉型，飛毛腿加大了生產設備的投入，疊加直接材料成本、銷售開支、行政開支及經營開支不同程度的增加，使得當年的整體銷售成本較2015年增長38%，利潤再度承壓，業績由盈轉虧。

而從2017年的業績情況看，OMD業務收入貢獻了總收入的90%，飛毛腿依然跑不出這分部收入佔比過重的大邏輯。由於手機電池的續航能力對智能手機而言極其關鍵，但受限於手機容量體積問題，多年來電池技術併無突破性進展，能量密度出現瓶頸，因此公司可能存在著高能量密度的新型電池的研發問題。而回顧2018年中期的收入和利潤情況，目前飛毛腿業務重心依然放在鋰離子電池模組製造上，無法形成重大優勢，更不論領跑行業。

除了反復的基本業績情況外，飛毛腿復牌之前一日，董事會變更也是近期股價大跌的另一重大因素。2018年9月28日，公司董事會宣佈方金先生已辭任執行董事一職，併由馮明竹先生代替其職務，即為集中監控公司日常内部控製程序，目前飛毛腿集團有限公司董事會的執行董事為連秀琴女士及馮明竹先生。而方金先生辭任前已增持1800萬股，目前其持股比例為48.84%；郭泉增先生則減持1800萬股，持股比例為0。

由於下遊手機行業整體增速放緩，對位處中遊但技術壁壘不甚高的鋰離子電池模組製造商而言，專註存量市場，深度綁定客戶應該是目前比較清晰的走法，但是要“衝量”，就不能避免因自動化成本的增加而攤薄利潤甚至侵蝕利潤的問題。傳統主業的瓶頸已至，關註新能源汽車行業的發展，佈局動力電池，建成動力電芯技術和數字化係統才是電池行業可重點佈局的方向。從飛毛腿這樣一個業績徘徊在盈虧之間的傳統企業出發，主要收入增長動力依然是ODM業務，這就意味著這位老牌選手要再拿“金牌”，有難度。