非空穴來風 港股連跌5個月後 10月出現反彈機會大

恒指 9 月出現「V 形」走勢，全月僅跌 100 點，但港股已連跌 5 個月，是 3 年來最長跌市，9 月高低波幅有 1628 點。單計第三季，恒指則跌逾 1100 點或 4%，是整個亞太區市場中表現最差，也是 2016 年第四季的最大跌幅。

但市場人士相信，無論期貨平倉數據、技術線型和過去多次的先例，港股 10 月出現反彈的機會很大。

第三季醫藥股重災，石油股大贏家

港股第三季整體向下，當中重災區的為醫藥股，大陸 7 月傳出疫苗造假醜聞，加上官方採購藥物減價幅度多達 4 成，令新晉藍籌石藥 (1093-HK) 及中生製藥 (1177-HK)，分別在本季下跌近 3 成及 4 成。

石油股則是第三季的大贏家，國際油價上漲，布侖特期油更漲至近 4 年高位，吸引資金追入石油股，中海油 (0883-HK)、中石油 (0857-HK) 均上漲超過 1 成，兩者均是本季表現最好的藍籌股。

連跌 5 個月後，10 月反彈有先例

自今年 5 月份以來，恒指已連續 5 個月下跌，累跌約 10%，月線更出跌 5 支「黑 K 線」，走勢偏弱。統計 2000 年以來，港股曾出現過 3 次 5 連跌的情況，且湊巧都出現在 5-9 月份。

港股上次連跌 5 個月出現在 2015 年。受 A 股股災拖累，恒指於當年 5-9 月期間累跌 26%，隨後港股於 10 月現大幅反彈，漲幅 8.6%。

港股於 2002 年亦曾出現 5 個月連跌，5-9 月期間累跌 21%，其後於 10 月及 11 月均上漲，2 個月累漲 1 成。2001 年 5-9 月的那次則累跌 26%，其後 10 月僅回升 1%，不過，到 11 月中出現急彈，單月大漲升 12%。

相較之下，這次港股 5 個月連跌，幅跌較以住的動輒逾 2 成跌幅為小。前 3 次，港股在 10 月均反彈，這次能否一如既往也出現反彈行情？

今年 10 月料出現「紅 K 線」

多位分析師分析，其中，南華金融高級策略師岑智勇表示，10 月份期指未平倉合約總數 116750 張，未平倉合約淨數為 35611 張，由於未平倉合約淨數佔未平倉合約總額的比例達到 30.5%，因此預料 10 月恒指的走勢會優於 9 月，甚至在上半個月出現大反彈。

致富證券研究部經理莊志豪亦指出，港股已連跌 5 個月，以往出現連跌 5 月的情況後，第 6 個月都會反彈，例如 2015 年「大時代」時候，當年 5 至 9 月大盤都報跌，結果 10 月出現反彈，他認為今年的 10 月應該會出現「紅 K 線」。

民眾證券董事總經理郭思治對 10 月審慎樂觀，他在接受新浪財經採訪時指出，倘若恒指進一步漲離 50 日均線，後市料走強，惟關注週邊經貿的不明朗因素。

康證有限公司董事黃敏碩則預測，10 月港股大盤會在 26500 點至 28500 點水準徘徊。

技術分析來看，恒指於 26219 點見底後，至今已反彈約 1500 點。資深投資者林一鳴指出，保守估計，恒指反彈可回到 29000 點水準，若參考 2007 年至 2015 年熊市反彈，如果這次反彈幅度也有 50%，大盤則可以回到 29800 點水準。

港股反彈關鍵或在美國中期大選

不過，海通國際財富管理投資策略執行董事梁冠業補充，市場目前欠缺重大利多消息，因此港股未必能立即反彈，短線阻力在 28000 點水準。

據他觀察，投資者近期進場意願漸回升，惟在後市仍存不明朗因素下，未大舉部局，而 11 月美國中期大選屬關鍵時刻，若共和黨選情失利，或使美國總統川普在推行政策上出現更大阻力，屆時港股市場氣氛則有機會改善，並利多港股顯著反彈。