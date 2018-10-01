智崴中國佈局再下一城 取得廣東某集團體感模擬遊樂設備採購合約

遊戲體感設備商智崴 (5263-TW) 今 (1) 日公告，獲得中國大陸廣東某集團公司體感模擬遊樂設備採購及服務中標通知書，雙方將訂定體感模擬樂設備採購及服務合約，可望貢獻未來營收並提高獲利表現，為中國市場佈局再下一城。

智崴日前宣布與中國某公司簽訂室內主題樂園整場輸出合約，有別於過往大多以設備採購合約為主，此次合約包括場域設計與影片拍攝等，規模相對較大，而繼先前的室內主題樂園整廠輸出合約後，智崴又再度取得中國大陸廣東某集團公司體感模擬遊樂設備採購與服務合約，顯示其拓展中國市場的成效漸顯。

智崴今年 7 月與 8 月有 2 項指標性案子開幕，一為位於中東阿布達比的飛行劇院，另一個是在中國北京的石景山景點飛行劇院，其中，阿布達比飛行劇院位於全球首座以華納兄弟為 IP 的主題樂園，而北京石景山則以「飛越中國」為主題，其為智崴在中國的首個專案，有利於後續拓展中國市場。除上述 2 個飛行劇院外，智崴年底前還有 4 個案子將開幕。

展望後市，智崴規劃在中國各重要景點區設置飛行劇院，也已在新疆與西藏等地區，建置具備個地區文化特色的「飛越中國」飛行劇院，預計在未來 5 年，達成在中國設置 30 座以上「飛越中國」的目標。

智崴第 2 季稅後純益 6500 萬元，季增 71.05%，年增 10.17%，每股稅後純益 1.22 元；上半年稅後純益 1.03 億元，與去年同期持平，每股稅後純益 1.94 元。