鴻海威州「智慧城市，智能未來」競賽10月1日開跑 投百萬美元挖掘人才

鴻海 (2317-TW) 集團持續在美國展開智慧城市布局，在威州推動的「智慧城市，智能未來」(Smart Cities–Smart Futures) 競賽將於美國當地時間 10 月 1 日正式展開，預計三年內投入 100 萬美元 (約新台幣 3050 萬元)，透過競賽方式挖掘智慧城市系統的相關人才。

根據富士康官方新聞稿指出，公司將於美國當地時間 10 月 1 日，在馬凱特大學 (Marquette University) 舉辦活動，慶祝「智慧城市，智能未來」競賽開始。

而按照該競賽規劃，鴻海集團將在未來三年內投入 100 萬美元，支持威州全州的大學學院、技術學校的學生、教職員工針對智能社區的發展、以及系統整合進行創新研發，並提供技術支持。

鴻海集團「智慧城市，智能未來」競賽除了尋求創新方法和利用技術，提高生活質量和工作環境外，也可望透過計畫，在公立和私立大學和學院中挖掘人才，成為召募員工的管道之一。

此外，有消息指出，鴻海在美國在當地徵才網站上線至今，已釋出 265 個項目與職缺，涵蓋各種領域、技能和專業知識的職位，包括 5G、機械、機器人、物聯網、圖像與電腦視覺工程師，以及人力資源協調員、硬體工程師、軟體、固件，研究科學家，會計師，法律助理、業務分析師、設施經理、室內設計師，施工經理和銷售和行銷專業人士等。