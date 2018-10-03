台股盤後－台塑四寶、大立光壓盤 跌破月季線 下一步又陷年線保衛戰

雖然美股再創新高，蘋果 (Apple) 股價也寫下 230 美元天價，但台股受外資逃亡影響，今 (3) 日開平後隨即翻黑，在台塑四寶壓盤、股王大立光拖累大型電子股跟跌，金融股也臉綠之下，加權指數跌破月、季線，終場下跌 55.69 點，收在 10863.94 點，成交量再度量縮至不到千億元，台股今年已五度跌破年線，明天再度面臨回測年線壓力，值得關注。

台塑四寶第三季受惠原油價格彈升，以及台塑化認列股利收入下，第三季財報表現可望交出不錯成績單，但是多頭獲利了結走人，台塑化跌最慘，重挫 4.76%，收在 140 元，一根中長黑摜破 10 日線；台塑跌 1.74%，收在 113 元，月線失守，等於所有短期均線都已跌破；台化也下挫 1.97%，收在 124.5 元，跌破 10 日線；只有已率先跌破所有均線的南亞小跌 0.24%，收在 83.8 元。二線塑化股包括華夏、台達化、國喬、聯成等都也很弱勢。

大立光大跌 70 元、1.85%，收在 3720 元，跌破 5 日線，等於所有均線宣告失守；股王落難，大型電子股也大多鐵青一片，環球晶跌 6.3%，華碩跌逾 4%，可成、台達電、南亞科、和碩、聯電都表現疲軟。但是，台積電逆勢走紅，上漲 0.97%，收在 260 元，只是獨木難挑大局。

值得留意的還有被動元件，受到小摩大砍國巨目標價，從 1550 元對半砍到 770 元影響，被動元件族群鐵青，國巨跌 1.53%，收在 451 元；信昌電重挫超過 7%，蜜望實、大毅跌逾 6%，立隆電、凱美跌逾 4%。

金融股也綠油油，盤面上僅華南金逆勢收紅，富邦金摔破 5 日線，開發金、台新金、中信金跌破 10 日線，玉山金失守月線。

但生技醫療股則受惠於政策題材，表現亮麗，生華科、益得、生展亮燈收漲停，聿新科、中化收漲超過 7%。

分析師表示，台股量能不濟，不利多方向上攻堅，加上盤面尚無較具整體性族群的拉抬，人氣有逐漸退潮的跡象，預期近期難脫 10700 點至 11100 點之間的盤整區間，而大盤兩天下來合計跌 187 點，今天跌破月、季線，明天再度面臨回測年線壓力，是否可以如先前幾次一樣，跌破年線後隨即反彈，還須靠電子主流股回神。