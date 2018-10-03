分析師：亞馬遜加薪不會付出太多代價 反而會降低員工人數

亞馬遜 (AMZN-US) 雖然宣布調高全球營運範圍內的最低工資，但分析師認為，這並不會讓該公司付出更多代價；相反地，它會減少員工人數。

私人財富管理公司 Bahnsen Group 的 David Bahnsen 週二 (2 日) 指出，「他們最終不會花更多錢在支付工資上，而是會雇用更少的人。」

亞馬遜週二宣布將所有美國員工的最低工資提高到 15 美元，下個月起生效。

該公司表示，新的最低工資將適用超過 25 萬名亞馬遜員工，包括兼職和臨時員工以及另外 10 萬名季節性員工。一些目前時薪已經達到 15 美元的員工也會同步加薪。

Bahnsen Group 創始人兼投資長 Bahnsen 表示，一旦亞馬遜解決了實際招聘所需員工的「障礙」，該公司將開始減少支付工資，而不是更多。

他說，「隨著時間過去，他們將邁向自動化過程，這將會減少雇用人數。」

Pro4ma 創始人兼 CEO Liz Dunn 表示，「亞馬遜的獲利率將在短期內受到擠壓。」但這項變化將使公司長期受惠，而且也可能傷害亞馬遜的競爭對手。

她說，「亞馬遜已經讓美國零售商很難競爭。他們的作法就是提高對完成訂單、成本和速度的期望。」「這是他們提高零售商的競爭水平並讓零售商經營更加困難的另一種方式。」

Bahnsen 說，而且此舉也更具政治效應，「它們負擔得起支付大幅上揚的工資，並用以換取一塊對他們真正有利的政治籌碼。」

亞馬遜及其 CEO 貝佐斯 (Jeff Bezos) 一直面臨巨大的政治壓力，因為該公司的薪酬差距極大。參議員 Bernie Sanders 上個月提出了一項名為「貝佐斯法案 (Bezos Act)」的立法，要求對企業公司內部申請政府醫療保險福利食品券的低工資勞工，獲得補助的每 1 美元都要課稅。

Sanders 週二發言讚揚亞馬遜的決定，稱加薪「不僅對亞馬遜成千上萬的員工非常重要；它很可能會、而且我相信一定會成為全球共聞的重要宣示。」

但是 Bahnsen 說該公司未來可能不會太順遂，「亞馬遜未來幾年將陷入政治漩渦。」