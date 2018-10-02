洗刷血汗工廠汙名？貝佐斯宣布亞馬遜加薪計畫

亞馬遜長期飽受員工薪酬差距過大的批評，亞馬遜創辦人貝佐斯今 (2) 日宣布加薪計畫，期望重振企業形象，最低時薪將調高至 15 美元，11 月起生效。

亞馬遜表示，這次的加薪，預料將反映到下一季財報前瞻中，市場對其獲利產生疑慮，亞馬遜 (AMZ-US) 週二盤前股價一度下跌 1%。

截稿前，亞馬遜盤前股價下跌 0.52%，暫報 1993.95 點。(圖：Investing)

貝佐斯宣布漲薪，最低時薪將調高至 15 美元，優於目前全美 18 州的最低時薪 8.25 至 11.50 美元。這項加薪計畫預計 11 月起生效，包含兼職與臨時工在內的 25 萬名亞馬遜員工，以及 10 萬季節性員工可望受惠。

亞馬遜調薪的主因是，回應先前美國國會參議員 Bernie Sanders 提出的一連串抨擊。

8 月底美國國會參議員 Bernie Sanders 抨擊，亞馬遜低層員工工作條件惡劣、薪資飽受壓榨，亞馬遜倉庫是美國最危險的工作場所。接著 9 月 5 日，Sanders 提出「阻止貝佐斯」法案，要求亞馬遜向其低薪員工的公宅、食物券、醫療保險等聯邦補助來買單。

美國國會參議員 Bernie Sanders。(圖：AFP)

Sanders 表示，亞馬遜市值上兆，但數千名員工卻依賴公宅、食物券、醫療保險才能維持基本生活。這項法案能讓美國納稅人不再補貼全美最有錢的人。

根據該公司公布的資料顯示，2017 年亞馬遜員工平均收入低於 28500 美元，貝佐斯卻大賺 170 萬美元。

貝佐斯在聲明中表示，我們聆聽批評者的意見、仔細思考，並設定公司方針。我們期望這項加薪計畫將能帶領並激勵我們的競爭對手與其他大型企業共同參與。

亞馬遜表示，該企業也開始倡導提高聯邦最低工資標準。

零售對手 Target 宣布 2020 年將調高最低時薪至 15 美元，沃爾瑪在今年 1 月已宣布調高最低時薪至 11 美元。

根據美國勞工統計局的一份報告，8 月美國薪資增長是經濟復甦增幅最高的一次。薪資增幅超過預期，失業率報保持在 18 年低點 3.9%。