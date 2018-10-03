中航工業國際出售房地產業務，轉戰飛機發動機領域成敗幾何？

10月1日，中國航空工業國際(00232—HK)發佈公告顯示，於2018年9月30日，該公司訂立買賣協議，公司同意向盛通控股有限公司出售拓業國際有限公司（以下簡稱“拓業”）的全部已發行股本及股東貸款，總代價為人民幣18.25億元。完成後，拓業不再為公司附屬公司。

圖片來源：港交所

據公告獲知，買方盛通控股有限公司是恒大地產的間接全資附屬公司，而中國恒大擁有恒大地產63.46%的權益。其中，中國航空工業國際（以下簡稱“中航工業國際”）出售事項所得款項總額預期為約18.68億元人民幣，出售事項預期會產生收益約7.44億港元。

中航工業國際出售拓業，是公司一直在考慮進行的一係列業務與資產重組方案，包括收購若幹資產與出售集團於中國的房地產開發業務。建議重組為中國國務院國有資產監督管理委員會正在實施的一項廣泛重組活動一部分，據此，中航工業被要求出售所有房地產業務。

實際上，中航工業國際出售該業務項目是明智之舉，縱觀這幾年的業務發展，拓業不僅沒有給中航工業國際帶來實質性的效益，卻惹來了不少的麻煩。

虧損逐年遞增，麻煩接踵而至

從本次公告獲知，拓業近兩年來一直處於虧損狀態；截至2016年-2017年度末，及截至2018年6月30日的年度虧損呈現逐年加大的態勢，分别虧損為2292.1萬港元、7465.7萬港元及1.20億港元。由此可知，拓業基本上沒有給母公司中航工業國際帶來實質性的效用，反而加劇了其財務負擔。

業績虧損的期間，拓業旗下兩個主要項目公司大連航華置業

有限公司（以下簡稱“大連航華”）與重慶航龍置業有限公司（以下簡稱“重慶航龍”）問題也是頻現。今年以來，隨著債券違約持續發酵，大連航華也出現的債務問題，據媒體報道，大連航華未按期歸還其股東航發投資管理有限公司委託貸款3.1億元。

上圖為拓業與中國航空工業國際的股權框架圖

而作為拓業另一家高度控股的項目公司重慶航龍也沒有閑著；今年6月25日，據消息稱，重慶航龍因位於重慶兩江新區的地塊長期閑置，近日收到重慶市國土資源和房屋管理局兩江新區分局下發的《徵繳土地閑置費決定書》，被處罰1098.76萬元的土地閑置費，併要求於7月21日前繳清。如此一來，附屬子公司沒給母公司帶來“輸血”的作用，反而惹來麻煩不斷，也間接的影響中航工業國際的市場品牌效用。

剝離房地產項目，緻力於TMG的發展

從業績表現情況看，中航工業國際剝離掉這塊“不良資產”，是有利於企業重新點位與發展的。但值得一提的是，拓業是中國航空工業國際2014年12月1日以收購的方式納入麾下，（其中就包括大連航華與重慶航龍這兩項項目公司）；短短3年載，就結束了此筆投資，也就意味著中航工業國際的投資決策能力是有待考量的。

公告顯示，出售完拓業，中航工業國際將緻力於全球通用航空飛機活塞發動機的市場的發展。如此一來，不得不讓人聯想到的另一筆收購項目；據今年2月7日收購完成公告顯示，中航工業國際收購Motto Investment全部股權以發展國内航空業，收購事項完成的所有條件已經達成，該筆收購總代價達24億港元。 Motto Investment成為其控股公司，主要經營附屬公司CMI、CMS、CMB、TMG。其中，TMG主營業務與中航工業國際企業業務拓展的方向是吻合的；TMG為設計、研發及生產航空煤油活塞飛機發動機，以及生產航空汽油活塞發動機的零部件。

而此筆收購，對中國航空工業國際的業務影響又幾何呢，與收購拓業相比，Motto Investment能給中航工業國際帶來機遇嗎？

轉戰飛機發動機業務，整合集團業務

實際上，中航工業國際是一家投資控股公司，主營業務包括地產開發和投資以及交易業務。如今，收購Motto Investment轉戰飛機發動機業務；與其母公司中國航天工業集團的業務資源是有整合的作用。中國航天工業集團設有航空裝備、運輸機、發動機、直升機、機載設備與係統、通用飛機、航空研究、飛行試驗、貿易物流、資產管理、金融、工程建設、汽車等產業板塊，下轄140餘家成員單位、28家上市公司。資源如此之雄厚，也為中航工業國際提供了業務發展的優勢。

Motto Investment作為是全球市場上通用航空飛機活塞式發動機的領先生產商和服務提供商之一。自1929年以來一直有經營活塞式飛機發動機製造業務；其生產的產品可以用於不同的飛機型號；其中更具備生產通用航空飛機的柴油和汽油活塞式發動機的能力；除此之外，還擁有生產無人機係統的技術。從企業發展歷程與能力方面看，Motto Investment在行業具有獨特的行業地位。

從技術與資源角度方面看，中航工業國際的此筆收購結合母公司集團的資源與Motto Investment行業的能力與地位，是優於此前收購房地產商拓業的。

從通用航空業務未來發展前景看，2017年我國通用航空飛行小時數僅不到美國的3%，甚至明顯落後於巴西、南非等發展中國家，發展嚴重滞後。隨著國家作出大力發展通用航空業的決策部署，民航局將推進簡政放權，破除製度束縛。根據中國民航“十三五”發展規劃描繪的藍圖，到2020年我國通用機場有望達到500個以上，通用航空器達5000架以上，飛行總量達200萬小時。作為國家戰略性新興產業，通用航空業受到政策與市場雙輪驅動，未來的發展也是可期的。

結語

中航工業國際出售旗下房地產業務，也標志著企業再次進去轉型階段，而此次轉戰通用航空領域，不排除看中，國内通用航空未來發展的紅利，再借助母公司強大的資源為後盾，及Motto Investment所在行業的地位與能力；從而達到跨行業轉型。雖然此次轉戰飛機發動機業務，比之前的拓業房地產業務靠譜些，但客觀的角度上看，靠不靠譜不是紙上談兵的事，更多的得反映在財務報表上。

作者：沈少鴻