中國擬降天燃氣接入費 花旗喊賣降目標價 燃氣股慌了

中國直轄市－重慶當局率先提出建議，取消天燃氣接入費，德銀料將對燃氣股構成負面情緒影響，花旗則全線下調燃氣股目標價。

消息導致燃氣股大跌，繼昨 (2) 日普跌後，今 (3) 日華潤燃氣、港華燃氣續跌，截至午盤，華潤燃氣跌 0.868%，報港幣 28.55 元，港華燃氣跌 4.006%，報港幣 5.99 元；新奧能源則上漲 3.004%，報港幣 60 元，中國燃氣漲 2.97%，報港幣 20.8 元。

華潤燃氣股價 (圖片來源：新浪財經)

據重慶人大官網公布，日前人大會議發出《關於取消天燃氣接入費減輕群眾負擔的建議》，建議取消實施 15 年的燃氣接入費，減輕群眾負擔。

德銀發報告指出，若重慶真落實取消接入費，其他城市亦會收緊或削減接入費，以及加強監管，令行業進一步受壓。德銀估計，重慶燃氣分銷商會在短期內減價，由每戶人民幣 2150 元減至約 1000 元。

花旗發表報告稱，基於中國政府正推動為城市天燃氣接入費設上限，對天燃氣下游業務看法轉審慎，並估計中國城市天燃氣接入費會削減 30%，燃氣商至 2020 年毛利率會壓縮 16 個百分點，由來 62% 降至 46%。

花旗決定將將華潤燃氣 (1193-HK) 的投資評級由「買入」降至「賣出」，目標價港幣 39 元降至 25 元，該公司旗下天燃氣接入費於今年上半年毛利占比 34%。

港華燃氣 (1083-HK) 的投資評級也由「買入」降至「賣出」，目標價由港幣 8.4 元降至 6.4 元，該公司旗下天燃氣接入費於今年上半年毛利占比 35%。

新奧能源 (2688-HK) 的投資評級則由「買入」降至「中性」，目標價由港幣 92 元降至 72 元，該公司旗下天燃氣接入費於今年上半年毛利占比 41%。

至於中國燃氣 (0384-HK) 的利潤來源較多元化，包括農村燃氣接駁以及綜合能源業務，花旗因此維持該公司「買入」投資評級。

除此之外，花旗下調對中資燃氣股 2020 年純利預測至 14.2% 至 25.9% 之間，此基於預期中國至 2020 年 1 月會將天燃氣接入費減低 30%，並預計相關燃氣商毛利率將會壓縮 16 個百分點，其中華潤燃氣至 2020 年純利預測或將遭削減 25.9%、港華燃氣至 2020 年純利預測會遭削減 20.1%，下調幅度較新奧燃氣 (降 17.2%) 及中國燃氣為高。

瑞富瑞也下調新奧能源目標價，由港幣 80.75 元降至 80 元，但投資評級升為「買入」，認為目前的股價具有吸引力。該行對天燃氣股首選買入依舊是華潤燃氣，目標價為港幣 45.25 元。

外資分析師指，中國政府年初時已就整合燃氣各種安裝及接入費作出諮詢，目前尚未有任何結果，惟在市況波動下，市場信心脆弱，加上已累積一定漲幅，因此借負面消息大幅回吐。