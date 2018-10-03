中石油聯手4外資2440億投資加拿大LNG 2024年投產

中石油 (0857-HK) 與荷蘭殼牌公司、日本三菱、韓國天然氣與馬來西亞國家石油組成聯合作業公司，投資加拿大液化天然氣項目 (LNG Canada)，總投資涉及 400 億加元 (約港幣 2440 億元)。

聯合作業公司宣布，加拿大 LNG 項目 (LNG Canada Project) 通過項目一期建設的最終投資決策，將正式進入執行階段，計畫於 2024 年建成投產。項目是將加拿大卑詩省的天然氣液化，然後將之由管道運送到沿岸出口站，出口至亞洲可以較由美國出口快約 12 天。

加拿大 LNG 項目已獲得 40 年出口許可，項目選址在卑詩省基地馬特鎮建造和運營加拿大 LNG 出口設施。總體規劃建設一座有 4 條生產線、年產 2800 萬噸的大型 LNG 廠。其中一期規模為 2 條生產線、年產 1400 萬噸 LNG。二期計畫增加建設兩條生產線及 1400 萬噸年產能，並將根據一期進展情況再作出項目最終投資決策。

根據合作協議，5 方合作夥伴各自負責供應權益份額原料氣及各自負責提取銷售相應份額的 LNG。其中，大股東殼牌擁有項目 40% 權益，馬來西亞國家石油公司擁有 25% 權益，中石油和日本三菱各擁有 15% 權益，韓國天然氣擁有 5% 權益。

中國石油自 1992 年起即進入加拿大這一油氣高端市場，開展大規模投資，目前公司在加拿大已經擁有包括油砂、致密氣和頁岩氣等組合油氣資產。

