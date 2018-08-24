潤泰全擁龐大土地資產待活化 靠業外轉投資撐獲利無虞

潤泰全 (2915-TW) 今 (24) 日召開法說會，公司指出，上半年因處分高鑫零售的一次性收益使獲利創高，展望後市，紡織、零售流通事業均可望穩定成長，旗下不少土地資產等待活化中，不過目前並不急著處分；目前主要獲利來源是南山人壽、潤泰新 (9945-TW) 以及中裕 (4147-TW)、浩鼎 (4174-TW) 等業外轉投資，可支撐獲利成長。

潤泰全說明，旗下有不少土地資產等待活化，其中中壢廠約 5500 坪土地已送內政部審核變更為住宅用地，另外還有桃園觀音 4600 坪、青埔 1400 坪和台中 8700 坪，但公司並不急著處分。

就本業來看，潤泰全指出，紡織事業須持續開發功能性新品才能提高競爭力，將專注發展特殊布種，強化高單價、機能性產品，避免與其他低價訂單削價競爭。

在零售事業上，代理品牌在兩岸共有 81 家門市，其中台灣有 63 家、中國有 18 家，包括有 LULU GUINNESS、NAUTICA、titty&Co. 等知名品牌，以 NAUTICA 在台有 33 家最多，其次為 Jeep 16 家，後續仍將繼續擴大品牌代理。

至於流通事業，潤泰全強調旗下大潤發的會員數與來客數穩定，並未受網購太大衝擊。

潤泰全已轉型為控股公司，本業貢獻的營收和獲利比重持續降低，但轉投資事業貢獻營收與獲利，仍足以支撐獲利成長。

潤泰全今年第 2 季營業利益僅近 5700 萬元，年減 90%，但在轉投資挹注下，稅後純益達 41.71 億元，年增幅高達 294.7%，每股純益 (EPS)4.7 元；上半年稅後純益 72.52 億元，年增 378.5%，EPS 8.17 元，其中，光是認列轉投資事業挹注就有 42.76 億元。