明基材精密雕刻、配方技術ATBF產品 拿下Touch Taiwan技術獎項

偏光片廠明基材 (8215) 將參加明 (29) 日登場 Touch Taiwan 智慧顯示暨觸控展，現場將展示獲獎產品 Advance True Black Functional Film(ATBF)，ATBF 透過自家精密雕刻及配方技術，能滿足高度客製化特殊應用，同時提升 8K 高解析度顯示器畫質。明基材 ATBF 拿下今年顯示器元件產品技術獎(Gold Panel Award 2018)，ATBF 透過自家精密雕刻、配方技術，滿足高度客製化特殊應用，現場展示 65 吋顯示器搭配上 ATBF，展現 8K 高解析的細緻灰階表現。



另一款室內光學機能膜產品應用為雙向投影機能膜，創新技術可讓一片透明玻璃的兩面，分別清楚呈現由兩台投影機投射出的不同動態影像，且影像互不干擾，更特別的是，兩個面向的畫面在聚像的同時，還兼具穿透的效果，凸顯明基材在光學機能膜、材料科學領域的研發實力。



明基材發展定位不再侷限偏光板，而是材料供應商，看好行動裝置應用市場，結合異形裁切技術，賦予行動裝置薄型輕量、可撓可折的各種形式可能，並針對持續加溫的車載應用，將 PDLC 智慧調光膜、PNLC 反向智慧調光膜產品與車體結合，提升隱私性的同時，駕車的視野也不受影響。