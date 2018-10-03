諾貝爾獎成投資風向球 市場看好這些雷射物理概念股

諾貝爾物理學獎公布，美國學者亞希金、法國學者穆胡及加拿大學者史垂克蘭因「在雷射物理學領域有突破性的發明」共同獲獎，也讓市場看好部分雷射物理概念股有望跟著搭上這波題材。

陸媒報導，近幾年來每回諾貝爾獎頒布後，中國股市的相關題材也會跟著漲一輪。分析人士認為，這回雷射物理學的概念同樣可期，目前中國雷射產業連完整，上游產業主要是光學材料、光學元氣件、數位控制等；中油包括各類雷射器和對應的雷射設備；下游應用就更為廣泛，包括材料加工 (比例約 42%)、通訊與光儲存 (34%)、醫療美容、科學研究與軍功、儀器傳導感應 (各佔 7%) 等。

在個股方面，包括川財證券與新時代證券都看好目前是佔率最大、技術壁壘最高的三家公司，分別是雷射設備涵蓋領域極高的大族激光、銳科激光和華工科技。

以大族激光為例，所生產設備應用涵蓋電子、汽車製造、新能源、家電、生物醫療、珠寶首飾、食品包裝等；銳科激光則是光纖雷射器進口替代的知名業者，產品應用如打標、切割、焊接、雷射醫療等多項工業、醫療與科學研究領域。華工科技主要是布局於高階醫療裝備。

中泰證券則建議可從三大角度尋找投資機會，以技術發展趨勢來看，光纖和半導體雷射器將是未來主流，中國國內相關企業包括銳科激光、炬光科技等。

從應用端來看，推薦在微材料、FPC 打孔、晶圓七個等細分領域所需的皮秒雷射和紫外雷射等，可鎖定大族激光、德龍激光、正業科技 、聯贏激光等企業；另外，從產業鏈來看，上游雷射晶體和雷射晶片也值得重點關注，例如福晶科技、華光光電等企業。