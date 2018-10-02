55年來首見女性得主！美加法3學者獲頒2018諾貝爾物理獎

瑞典皇家科學院今 (2) 日宣布，諾貝爾物理學獎得主出爐，由美國學者亞許金 (Arthur Ashkin)、法國學者莫羅 (Gérard Mourou) 與加拿大學者斯特里克蘭 (Donna Strickland) 共同獲得此殊榮，表彰其對雷射物理帶來的重大貢獻。

亞許金為紐澤西州貝爾實驗室的研究人員，她發明了「光學鑷子 (optical tweezers)」，能夠用來擷取粒子、原子，甚至是活細胞，目前被廣泛用於高精確度儀器。

法國巴黎綜合理工學院與密西根大學學者莫羅與加拿加拿大滑鐵盧大學學者斯特里克蘭共同研究出「最強、超短的脈衝光產生方法」而獲獎。

諾貝爾委員 Olga Botner 表示，數億人口每天使用光碟驅動機、雷射印表機和光學掃描器，數百萬人接受雷射手術治療。這些雷射研究是基礎科學中所謂的藍天研究，能最終改變我們日常生活的眾多例子之一。

值得一提的是，自 1901 年開始頒發諾貝爾物理獎以來，斯特里克蘭是自 1963 年以來第一位獲得物理獎的女性，也是諾貝爾物理獎史上第三位獲獎女性。

居里夫人是首位獲得物理獎的女性，她在 1903 年獲得諾貝爾物理獎，並在 1911 年獲得了諾貝爾化學獎；1963 年馬麗亞梅爾 (Maria Goeppert-Mayer) 因原子核殼層模型而獲得諾貝爾物理獎。

斯特里克蘭對獲得此項殊榮表示驚訝，很明顯地我們需要慶祝女性物理學家，因為我們做到了，我不知道該說些什麼，我很榮幸成為那些女性物理學家之一。

諾貝爾委員會在一份聲明中提到：「無數的應用領域尚未完全探索。然而即便是現在，我們能夠以阿爾弗雷德諾貝爾的精神在微觀世界中尋找這些發明，為人類福祉帶來最大的利益。」