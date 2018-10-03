美股盤後─道瓊收高122點 創新高點 Nasdaq下跌37點

英特爾股價上漲逾 3.5%，及全球貿易有樂觀跡象，支撑道瓊工業平均指數週二連續第二天上漲，並創新收盤高點。

但因大型科技股下跌逾 1%，Nasdaq 指數終場收低。亞馬遜股價下跌 1.6%，該公司宣布所有美國員工每小時最低工資提高至 15 美元，為股價利空。臉書股價下跌近 2%。



道瓊工業平均指數收高 122.73 點或 0.46% 至 26773.94。

Nasdaq 指數收低 37.76 點或 0.47% 至 7999.55。

S&P 500 指數收低 1.16 點或 0.04% 至 2923.43。

費城半導體指數收高 0.43 點或 0.03% 至 1370.87。

週一，美國股市上漲，道瓊漲幅近 200 點，S&P 500 亦走高。消息指出加拿大加入美國與墨西哥的新貿易協定，為股市利多。

美墨加協定 (USMCA) 定於 11 月底簽署，屆時，美國乳酪農民將可擴大進入加拿大市場，加拿大亦同意將限制汽車出口至美國。

分析師說，市場反應顯示，投資人對貿易戰的擔憂減少，讓人欣慰。

現在，投資人將注意中國動向，觀察北京與華盛頓是否能達成貿易協議。

今日稍早，主要指數小幅下滑，銀行股帶來壓力，高盛與美國銀行股價均下跌逾 1%，而後則收復大部份跌幅。

美國銀行股隨債券殖利率走低，10 年期債券殖利率下降至 3.069%。義大利預算擔憂重燃，則拖累歐洲銀行股下跌。

義大利五星運動黨主席 Di Maio 為政府 2019 年 2.4% 的赤字目標進行辯護。他指控歐盟官員刻意對義國預算發表負面談話，擾亂金融市場。

分析師說，儘管義大利預算計畫低於法國，亦低於引發擔憂的 3% 門檻，但最讓人擔憂的是缺少緩衝，且政府累積債務龐大，又少有經濟成長。

此外，義大利國會下院預算委員會主席 Claudio Borghi 於週二接受電視台訪問時說，他相信如果義大利有自己的貨幣，大部份的問題都可以解決。