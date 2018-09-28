擁兩大業務金雞母 Stifel上調亞馬遜目標價約25%

投行 Stifel 週四 (27 日) 上調電商巨擘亞馬遜 (AMZN-US) 明年的目標價格至 2525 美元，為華爾街投行之中給出的最高價格，分析師認為該公司在電子商務和雲端服務領域將持續領導地位，廣告業務營收持續攀升，對於擴展利潤率至關重要。



Stifel 分析師 Scott Devitt 在給客戶的報告中指出，將亞馬遜的目標價格從每股 2020 美元上調至每股 2525 美元，比 27 日收盤價 2012.98 美元高出約 25%。

亞馬遜股價日線走勢圖

Devitt 在報告中寫道，「我們上調亞馬遜零售、廣告和亞馬遜雲端服務 (AWS) 近期和長期的營收預測，並適當調升利潤預期。」

他指出亞馬遜是電商和 AWS 的領導者，在兩個市場正在迅速發展。該公司正在投資一系列舉措，包括亞馬遜 Prime 服務、AWS、印度、物流、影視內容和智慧語音助理 Alexa，這些投資將在近期限制利潤擴張，但將使公司在未來處於更好的競爭地位。

Stifel 分析師認為，亞馬遜選擇對的投資領域，將帶領公司持續擴展市占，並使公司有機會提升毛利率。

亞馬遜目前在外流通股數為 487,741,189 股，若股價成功達到 2525 美元水平，市值將來到 1.23 兆美元。亞馬遜在本月稍早時，市值曾在盤中一度超越 1 兆美元關卡，但未能在收盤時守住。

雲端業務和廣告業務的高利潤為亞馬遜利潤增長的主要來源。2017 年，亞馬遜雲端服務的營收高達近 175 億美元，營業利潤率為 24.8%。根據標普全球市場情報的數據，今年上半年，AWS 銷售額年增 48% 達 115 億美元，全年銷售額預期將達 230 億美元。

Stifel 預測，AWS 的 2019 年全年銷售額將達 366 億美元，增長率為 59%，2020 年的銷售額預測值為 501 億美元，增長 37%。廣告營收預期在 2019 年將飆升至 150 億美元，2020 年將增長 35% 至 202 億美元。

在亞馬遜本業電子商務部分，2019 年銷售額預計為 1431 億美元，2020 年為 1646 億美元，但該業務的營業利潤率不到 3%。