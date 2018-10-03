鮑爾：支持漸進升息 通膨預期偏離目標將採取權威行動

聯準會主席鮑爾周二在波士頓參加全美商業經濟學協會（NABE）並發表講話。他再一次重申了聯準會將保持緩慢和逐步升息的路徑，在維持經濟復甦的同時，也不允許經濟增速超出控制。

他對美國就業與通膨前景持非常樂觀的態度，認為在失業率接近 18 年最低（也是 1969 年以來的 50 年低位）時，通膨依舊維持在聯準會目標 2% 周邊，是因為對通膨預期管理得當。

鮑爾表示，如果通膨預期改變，聯準會也不會絲毫遲疑來作出回應。他認為，移除寬鬆貨幣政策過快，可能會不必要的縮短擴張周期；但行動過慢也會增加通膨與通膨預期過快抬頭的風險：

「聯準會將逐步移除寬鬆貨幣政策，同時密切監控經濟發展，就是要平衡這兩大風險。」

在他講話期間，美元指數維持日內逾 0.1% 的漲幅，站穩 95 關口上方，交投 95.50 附近，接近三周高位。

聯準會主席 Powell：支持漸進式升息旨在平衡風險。對就業與通膨前景持非常樂觀的態度。若通膨預期偏離目標，聯準會準備好採取權威行動。聯準會通膨與失業率預期「並非好的不像是真的」。

雖然預計通膨不會顯著上升，但（聯準會）會認真應對風險。薪資增長並不會直接表明就業市場過熱以及通膨出現風險。大規模數據顯示美國經濟表現非常良好。

主要風險包括不必要的預期擴張以及不斷上升的通膨率。大量的數據顯示美國經濟看起來非常好。穩定的低通膨及低失業率反映出了當前（美國經濟）正處於「非常時期」。

長期的財政刺激是不可持續的。利率工具永遠是聯準會主要的貨幣政策工具。毫無疑問，聯準會會像以前那樣使用同樣的貨幣政策工具。危機教會了我們領會到金融體系的重要性。