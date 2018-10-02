騰訊日前宣佈組織架構調整 股價今開高轉跌1.6% 瑞信維持目標價453元

時隔 6 年，騰訊 (0700-HK) 於上週日 (9 月 30 日) 宣佈進行重大組織架構調整，瑞信最新對此維持「跑贏大市」評級，目標價港幣 453 元。騰訊股價今 (2) 日開高 0.56% 後轉跌，截至發稿，報港幣 317.8 元，跌 1.671%。

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騰訊上週日 (9 月 30 日) 宣佈正式啟動新一輪整體戰略升級，組織架構在時隔 6 年後進行新一輪的優化調整，在原有 7 大事業群 (BG) 的基礎上進行重組整合為 6 個，並表示調整不涉及裁員。

據瞭解，新事業群既保持深耕垂直領域的優勢和特點，保留原有的企業發展事業群 (CDG)、互動娛樂事業群 (IEG)、技術工程事業群 (TEG)、微信事業群 (WXG)；又突出聚焦融合效應，新成立雲與智慧產業事業群 (CSIG)、平台與內容事業群 (PCG)。

騰訊新六大事業群 圖片來源：騰訊

騰訊原來的移動互聯網事業群 (MIG)、原網路媒體事業群 (OMG) 等均消失，尤其是 OMG，外界知名度很高。騰訊表示，新成立的平台與內容事業群 (PCG)，將對原社交網路事業群 (SNG)、原移動互聯網事業群 (MIG)、原網路媒體事業群 (OMG) 中，與社交平台、流量平台、數位內容、核心技術等高度關聯且具有高融合性的板塊，進行有機地拆分和重組。

而新成立的雲與智慧產業事業群 (CSIG)，將整合騰訊雲、互聯網 +、智慧零售、教育、醫療、安全和 LBS 等行業解決方案，推動產業的數位化升級。

騰訊發佈組織架構調整消息後，市場傳出此次調整將涉及裁員。騰訊澄清本次組織架構調整不會涉及裁員，只會對各個業務模組整體平移，先組合再優化。

瑞信於 9 月初下調騰訊 2018 年非通用會計準則下每股盈餘預測 4.9% 至人民幣 7.7 元，並調低對其 2019 年非通用會計準則下每股盈餘預測 4.3% 至人民幣 11 元，重申對其「跑贏大市」投資評級，目標價則由原來港幣 470 元下調至 453 元。

騰訊公佈啟動新戰略升級及組織架構調整後，瑞信繼續給予維持「跑贏大市」的投資評級，目標價亦維持港幣 453 元。

騰訊於 9 月期間，耗資港幣 5.35 億元買回庫藏股護盤，共買回約 152.15 萬股；騰訊股價於 9 月 12 日創下一年新低，至港幣 305.2 元，至今上漲近 5%。