新版NAFTA有助緩和美中貿易戰 花旗：新興市場可望反彈

根據《彭博社》報導，美國與加拿大，就修訂版「北美自由貿易協定」(NAFTA) 達成協議，提升了美中貿易休戰的樂觀預期；對此，花旗環球金融 (Citigroup Global Markets) 認為，新興市場可望迎來反彈。

在美加兩國談判人員努力協商下，終於趕在最後期限前，化解歧見、達成協議，避免擁有近 25 年歷史、規模 1.2 兆美元的美墨加自由貿易區，走向瓦解一途。

新版 NAFTA 維持 3 國貿易架構，並改名為「美墨加協定」(USMCA)，3 國領袖預計於 11 月底前，簽署 USMCA。

新版 NAFTA 誕生，讓之前受美中貿易戰拖累的新興市場資產，暫時鬆了口氣。

花旗環球金融駐香港亞洲交易策略負責人 Mohammed Apabhai 表示，預計 2019 年，川普政府對中國輸美商品的加稅措施，會達到極限 (超過 5000 億美元)，而中國的報復，亦將傷害美國經濟，雙方都不希望看到這種結果，達成協議的壓力，會隨之增加。

Apabhai 指出，上述情況，可望使美中貿易關係有所緩和，「任何與貿易有關的好消息，都意味著，新興市場將迎來強勁反彈。」

富蘭克林鄧普頓基金 (Franklin Templeton) 股票主管 Stephen Dover 認為，美國與加拿大達成協議，將使中國承壓。

Dover 預估，美中兩國會在今秋稍晚，回到談判桌上，金融服務等美國重點產業的市場准入，可望有所進展。