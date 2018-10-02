〈CIP本土化佈局〉與世紀集團簽165億水下基礎合約 創台離岸風電單筆金額最高合約

哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 今 (2) 日與世紀集團簽署水下基礎供應合約，合約價值約 165 億元，此為台灣離岸風電史上單筆金額最高的合約，世紀集團將負責 CIP 彰芳、西島 2 座離岸風場共 600MW(百萬瓦)、60 座的水下基礎建設，此次雙方簽署合約，為台灣離岸風電本土化跨出一大步。

CIP 彰芳離岸風場的 100MW(百萬瓦) 需在 2021 年併網，彰芳風場其他的 452MW 需於 2023 年併網，而西島離岸風場的 48MW 則被分配在 2024 年併網。從工業局的各年度產業關聯性要求中，CIP 併網的年度擁有最多國產化執行要項，是本土化責任最重的外商，2021 年需達成 10 個本土化項目、2023 年擴大至 21 個，到 2024 年則為 27 個本土化項目要完成。

CIP 台灣區計畫執行長侯奕愷表示，CIP 在彰化外海的彰芳、西島 2 座離岸風場均採套管式水下基礎，不論採購、生產到組裝，難度都較單樁式艱難許多，價格更是其 2 倍以上，他並強調，製造商需要拿到一定經濟規模的訂單，台灣離岸風電鋼構供應鏈才能真正被催生，因此決定將水下基礎全數下單給世紀集團，協助其維持多年的穩定供貨量，使其放心擴廠與繼續投資下游產業鏈。

侯奕愷表示，與世紀集團的合約，將在明年下半年 CIP 2 座風場融資到位後生效開工，他並強調，將 2 座風場下單給世紀集團，是用具體行動催生台灣離岸風電產業鏈，且世紀集團也與丹麥水下基礎結構商、同時也是 CIP 曾合作過的 Bladt Industries 共同籌組世紀鈽錸特公司，對世紀鋼 (9958-TW) 交貨有信心。

從風場的建置成本來看，依據風場的規模與條件，成本會有所不同，風機成本約佔 40-45%，水下基礎佔 20-25%，設備安裝費用佔 10-15%，海纜採購與安裝 10-15%，其餘則為陸上變電站等建設成本。