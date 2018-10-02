大摩預測 2018年中國鋼鐵需求見頂

根據摩根士丹利 (Morgan Stanley) 昨 (1) 日給投資人的信件內容，當中提到中國的鐵礦石需求量將於今年達到 12.8 億噸的頂峰，接著受到粗鋼產量下降和廢鐵使用量增加的推動，2023 年需求量將逐漸降至 11 億噸。

而中國國內鐵礦石供應量預計在 2023 年底前呈現每年下降 3% 的趨勢，意味著國內需求的下降速度將超過供應下降，海運鐵礦將需要尋找其他市場或是縮減規模。

目前，62% 品位鐵礦石現貨最新報價 69.15 美元 / 噸，其本年度平均價為 68 美元，摩根士丹利表示看跌中國鐵礦石價格，並預計 2019 年鐵礦石價格為 61 美元 / 噸。

根據澳洲政府工業創新與科技部昨 (1) 日發布的季度報告，其中預測中國產量將在今年達到 8.86 億噸的頂峰，2019 年及 2020 年則分別下降到 8.61 億噸和 8.42 億噸。報告中稱，中國政府一系列政策，如更嚴格的環保限產、供給面改革擠壓過剩產能、去槓桿等等，都是鋼產量見頂的原因。

關於市場上對中國鋼鐵市場前景的態度，標普全球評級 (S＆P Global Ratings) 於上個月預測中國鋼產量將在 2019 年下滑 2%，而穆迪 (Moody’s) 也在投資人服務報告中表示中國的鋼鐵消費會下降。