美股盤中─英特爾帶動晶片股走高 道瓊上漲120點

英特爾股價上漲逾 4%，推動半導體股走高，亦帶動道瓊工業平均指數一度上漲達 120 點。

晶片股 Nvidia 與美光亦隨英特爾上揚，股價分別上漲 1.1% 與 2.9%。

台北時間 23:56

道瓊工業平均指數上漲 129.42 點或 0.49% 至 26780.63。

Nasdaq 指數上漲 12.70 點或 0.15% 至 8050.00。

S&P 500 指數上漲 5.29 點或 0.18% 至 2929.88。

今日稍早，主要指數小幅下滑，銀行股帶來壓力，高盛與摩根士丹利股價分別下跌 0.6% 與 0.9%。

美國銀行股隨債券殖利率走低，10 年期債券殖利率下降至 3.069%。義大利預算擔憂重燃，則拖累歐洲銀行股下跌。

義大利五星運動黨主席 Di Maio 為政府 2019 年 2.4% 的赤字目標進行辯護。他指控歐盟官員刻意對義國預算發表負面談話，擾亂金融市場。

分析師說，儘管義大利預算計畫低於法國，亦低於引發擔憂的 3% 門檻，但讓人擔憂的是缺少緩衝，且累積債務龐大，少有經濟成長。

義大利國會下院預算委員會主席 Claudio Borghi 於週二接受電視台訪問時說，他相信如果義大利有自己的貨幣，大部份的問題都可以解決。

週一，美國股市上漲，道瓊漲幅近 200 點，S&P 500 亦走高。消息指出加拿大加入美國與墨西哥的新貿易協定，為股市利多。

美墨加協定 (USMCA) 定於 11 月底簽署，屆時，美國乳酪農民將可擴大進入加拿大市場，加拿大亦同意將限制汽車出口至美國。

分析師說，市場反應顯示，投資人對貿易戰的擔憂減少，讓人欣慰。

現在，投資人將注意中國動向，觀察北京與華盛頓是否能達成貿易協議。