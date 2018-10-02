中國黃金周旅遊商機驚人 首日花了人民幣1030億 分析師點名七大概念股

中國黃金周商機驚人，光是第一天國內旅遊收入就來到人民幣 1030 億元，年增 7.19%。市場看好，隨著旅遊產品進一步升級，加上二三線城市潛力釋放，更點名七支相關概念股。

這次黃金周中國消費力依舊驚人，根據文化和旅遊部公佈，光是 10 月 1 日一天，全國接待國內遊客來到 1.22 億人次，年成長 7.54%；國內旅遊收入來到人民幣 1030 億元，年增 7.19%。

有趣的是，中國遊客今年票選出最受歡迎的城市裡，除了傳統的北京、上海、廣州等一線城市，這回包括成都、重慶、西安、廈門、杭州、青島、蘇州等二三線城市也躍居排行榜上。從受歡迎程度和預訂量成長量來看，二三線城市已經超過一線城市，加上這些城市的旅遊資源、設施與相關路線完善，被看好未來還會是旅遊市場的主力。

尤其這回中國官方宣佈，共有 981 個國有景區免費開放或降價，也引來大量人潮。《證券之星》報導，在此前提下，分析師也特別點名七大旅遊股，分別為峨眉山 A、張家界、雲南旅遊、麗江旅遊、黃山旅遊、九華旅遊、桂林旅遊。

光大證券分析師謝寧鈴指出，四川的峨眉山 A 先前進行實際控制人變更，有利後續改革，近來中國風景名勝茶旅聯盟成立，推出東南西北中 5 條茶旅線路，第一批成員就包括峨眉山、黃山等 11 個著名景點。加上先前停止營運的空中纜車重新開放，增加單程運輸量，可解決景區內的交通問題，可促進客流量穩定成長。

謝寧鈴另外指出，另一概念股張家界受景區票價下降與客流下滑影響，日前調降 2018-2020 年 EPS 分別為 0.11/0.11/0.14 元，更提醒道路建設緩慢，導致客流量不如預期，但考慮到建設中的大墉古城日後開業，可望帶來帶量客流，維持「增持」評等。

至於歷經長達一年的「史上最嚴整頓」的雲南旅遊市場，東方財富證券分析師閔立政看好麗江旅遊，指相關整頓已經看到成效，尤其空中纜車業務為業績成長主力，毛利率最高。

中信建投證券分析師賀燕青則看好雲南旅遊，指該公司大股東華僑城集團旗下有很多的優質旅遊文化相關的資產，加上公司的平臺優勢，看好未來平臺整合，未來獲利能力可望增加，業務範圍與資源整合可望進一步拓展，給予「買入」評等。