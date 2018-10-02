美銀美林跟進看壞人民幣 恐跌至2008年低點

繼摩根大通後，美銀美林也加入看空人民幣行列，調降人民幣匯率預估，預計到明 (2019) 年第一季人民幣很可能貶到 7.05，第二季更可能來到 7.1 左右，重回 2008 年來低點。

美銀美林亞洲外匯和利率策略主管 Claudio Piron 指出，貿易戰對中國經濟成長的短期損害十分顯而易見，預計對中國的經濟衝擊會持續到明年第一季。他在今天公布的報告中指出：「考量到這點，以及美國利率上升的前景，中國官方很可能允許並依賴人民幣貶值，作為支撐經濟的支柱。」

美銀美林報告預估，明年第一季美元兌人民幣很可能下看 7.05，原先預估為 6.9，直接衝破 7 的重要心理關卡，到了第二季更可能貶到 7.1，原先預期為 6.85。

美銀美林預計人民幣會跌到 2008 年低點 (圖自彭博)

至於其他亞洲貨幣的匯率預估也遭調降，尤其近來貶的厲害的印尼盾，已經貶破 1 美元兌 15,000 印尼盾大關，創下亞洲金融風暴後 20 年來首見情況，美銀美林更預估，到了明年第二季還會再貶超過 5% 至 15,800 印尼盾。至於印度盧比兌美元恐下跌近 3% 至 75 盧比。

摩根大通則在上周五公布報告指出，由於中美要再重啟談判可能性極低，在假設中美貿易戰的最終結果是，美國在 2019 年對所有中國進口商品加徵 25% 的關稅的情況下，預計人民幣匯率可能跌到十幾年來新低點，預計人民幣匯率在 12 月底將貶至 7.01，並在 2019 年 9 月下探 7.19。

至於德意志銀行（Deutsche Bank AG）則認為，人民幣匯率會在明年一舉跌至 7.4。

