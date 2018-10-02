AI雲端新創CloudMile再獲A輪8000萬融資 明年推AI產品服務

人工智慧技術雲端新創公司 CloudMile 今 (2) 日宣布，繼去年第 2 季完成 6000 萬元 A 輪融資後，近日再獲新一筆 8000 萬元 A 輪融資，由富爾特科技、承啟科技、益群創意和香港 Substance Capital 共同投資，接下來除佈局海外市場，也規劃將於明年推出 AI 產品服務。

CloudMile 今年上半年協助 Google Cloud 寫下台灣首例傳統產業成功導入 AI 技術的範例，上周也獲得 Google Cloud Machine Learning Specialization 認證，成為 Google Cloud 在北亞地區，唯一榮獲 Infrastructure ＆ Machine Learning Specialization 雙料認證的 Google Cloud 核心策略夥伴。

CloudMile 創辦人暨執行長劉永信表示，最新一輪融資借重策略投資人的廣大資源，協助 CloudMile 佈局亞洲市場，除自行研發 AI 產品，也將進軍硬體智能產業，以實際開發在金融、電商、媒體、遊戲和紡織業等多元應用場景，向國際展現台灣優秀軟體、AI 人才與技術引擎。

繼去年第 2 季完成 6000 萬元 A 輪融資後，CloudMile 近日再獲得新一筆 8000 萬元 A 輪融資，由富爾特科技、承啟科技、益群創意和香港 Substance Capital 共同投資。在完成新一輪融資後，CloudMile 表示，接下來除佈局海外市場，也規劃將於明年推出 AI 產品服務。

CloudMile 於去年成立，專精於人工智慧技術，利用深度學習及大數據分析，協助企業進行商業預測與產業升級，並提供雲端管理應用諮詢與解決方案，是亞洲人工智能服務與雲端供應商，且 CloudMile 身為 Google Cloud Premier Partner，團隊屢獲 Google Cloud 專業認證，也與 Appier、Gogoro 並列，被科技部評選為台灣新創十酷。