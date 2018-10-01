台大創創啟動首屆企業垂直加速器 助力新創團隊加速市場驗證

台大創創中心今 (1) 日宣布，繼上屆導入企業導師制度後，本屆招募將與玉山銀行、友達 (2409-TW)、東方線上、添翼音樂等企業合作，以 FinTech、智慧新應用、大數據、音樂與創新等四大領域，進行 A 輪前的新創團隊招募，獲選團隊可獲得企業提供的資源，透過企業現有的資源網絡與產業知識、產業關係，加速新創團隊產品的市場驗證。

台大創創中心執行長曾正忠指出，過去新創團隊面臨失敗的最大原因，在於沒有找到對的市場，也就是擁有好技術，卻找不到好的落地環境，且最缺乏的就是驗證技術的場域，在本屆招募中，台大創創將扮演中介平台的角色，除媒合外也建立輔導與合作機制，讓中大型公司在輔導新創公司驗證的同時，也能找到公司未來成長動能。

台大創創中心主任李吉仁認為，新創團隊並非都能順利走向 IPO，另一個出路便是到企業裡成為新事業處，除了培養新創團隊更值得讓人投資，更重要的是，投資前要能證明是個可行的模式，最好的驗證就是透過企業現有的資源網絡與產業知識、產業關係，協助新創團隊對接。

李吉仁強調，許多台灣企業嘗試先從內部創新著手，但往往因組織或公司內部牽制等問題，導致成效不彰，以美國知名加速器 TechStars 與迪士尼的合作為例，進駐的新創團隊 Sphero 所推出的《星際大戰》原型機器人，在企業資源挹注下，成功成為迪士尼 2015 年的暢銷產品，顯示類似的中介平台加速器，可望成為台灣企業創新的好解法。

台大創創中心繼上屆導入企業導師制度後，本屆進一步發展為「台大創創 x 企業垂直加速器」，將與玉山銀行、友達、東方線上、添翼音樂等企業合作，就 FinTech、智慧新應用、大數據、音樂與創新等四大領域，每隊企業垂直加速器以 5 家新創團隊為限，獲選團隊即可獲得企業提供的資源，加速產品市場驗證。

本屆「台大創創 x 企業垂直加速器」徵件時間為 10/11 至 11/20，申請資格為成立 5 年內、或尚未成立的新創企業或團隊，已擁有產品或具有功能之原型，有驗證商業模式、取得市場成長，或有 A 輪以前及 A 輪募資需求，且團隊中至少有一核心成員為全職創業，團隊題目須符合台大創創 X 企業垂直加速器的領域，但也歡迎具 AI、區塊鏈、物聯網等新科技團隊投入該領域。