和泰車衝國產SUV銷售 SIENTA推計程車版本

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 旗下 TOYOTA SIENTA 自去年 9 月計程車車身型式放寬後，持續成為計程車司機購車或換車主力車款之一，為了搶下一年約 7000 台的計程車市場，和泰車今 (27) 日宣布，推出以運將需求為改款主軸的超值特惠版本，並降價 3 萬元。

隨著近年車市中 SUV 和 MPV 越來越受到消費者歡迎，再加上交通部開放計程車的車型選擇，讓廂型式小客車可作為計程車使用，和泰車也積極搶攻這塊一年近 7000 台計程車市場版圖。

和泰車強調，SIENTA 為了更符合運將的需求，這次針對計程車車主推出的改款版本，搭載 1.8L 引擎與 Super CVT-i 無段變速系統，同時排除司機較不常使用到的配備後，降價 3 萬元，若搭配汰舊換新 5 萬的補助，等於 69.9 萬元即可入主。

由於價格相當具競爭力，且車室內提供彈性 7 人座、超大行李廂空間，和泰車樂觀預期，將在年底前再衝出另一波銷售熱潮。

和泰車於 2016 年底全新導入的車款 SIENTA 後，去年以來以「最貼心的休旅車」為訴求，逐漸打開市場，光是去年就熱銷 14577 台，一舉擠上車市銷售第 3 名寶座，更榮獲國產休旅車銷售冠軍，今年以來截至 7 月底，已熱銷逾 10700 台，即便車市競爭激烈，全年穩住前 3 大銷售車款可期。