全球機會基金首輪募資1.16億美元 首波投資瞄準2大市場

開發金 (2883-TW) 今 (2) 日宣布，旗下中華開發籌集中的「全球機會基金」首輪關帳，目前共籌集 1.16 億美元，主要投資人為台灣七家壽險公司。「全球機會基金」的首波投資將以北美和亞太地區為主，看好北美地區的法遵 / 合規 (compliance) 及 5G 電信服務市場，已展開首波投資。

開發金表示，「全球機會基金」主要採行主題式投資，專注投資在價值低估的產業或公司、具良好市場利基的領導品牌，或透過特殊投資架構獲取超額利潤的項目；是由中華開發資本常務董事 Lionel de Saint-Exupéry 和中華開發資本國際 (美國) 董事總經理 Pietro Cinquegrana 管理。

Lionel de Saint-Exupéry 表示，得到台灣保險公司的認可，願意支持團隊所採行的投資策略及風險判斷。

「全球機會基金」目前已投資的產業包括北美法遵 / 合規 (compliance) 及 5G 電信服務市場。其中，開發金解釋，會投資北美法遵 / 合規市場部分，因為看好北美是在企業治理、風險及合規市場最為發達的地區，又因美國政府機構對各行業的監管日趨嚴格，企業對於法遵、合規諮詢需求日益升高；再加上全球企業治理的風險及合規市場規模亦穩定成長。

而 5G 電信服務市場部分，是因看好 5G 技術即將在 2019 年全面普及，將帶動數位社會轉型，Research And Markets 研究報告預估 2025 年全球 5G 市場將上看 2510 億美元，2020-2025 年複合成長率高達 97%。