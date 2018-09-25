富邦媒推SKECHERS超級品牌日 預估單日業績成長20倍

富邦媒 (8454)「超級品牌日」推出以來廣受消費者好評，皆創品牌單日營收新高紀錄，今宣布，將於 9 月 26 日攜手美國休閒領導品牌舉辦「富邦媒(8454) 超級品牌日」，推出品牌全系列商品歷年最低折扣。富邦媒表示，為迎接「SKECHERS 超級品牌日」買氣，momo 商品備貨量較平日增加 60 倍，加上空前的折扣回饋，預估品牌單日業績將達 20 倍以上的成長，締造品牌單日銷售新高峰。momo 購物網指出，momo「超級品牌日」推出至今屢創佳績，合作品牌橫跨 3C、家電、美妝、家用、流行等類別，皆突破品牌單日最佳營收高點，成績顯著。此次「momo X SKECHERS 超級品牌日」祭出歷年最有感折扣，無論在商品品項的廣度與數量的深度，規模更甚往年雙 11。



momo 購物網提到，隨著新零售時代不斷演進，電商平台為品牌銷售的重要夥伴，為讓品牌從現今海量的消費訊息中脫穎而出，momo 為品牌搭建專屬的展演舞台「超級品牌日」，藉由通路平台及品牌資源串接，讓品牌長期耕耘的品牌力與產品力被消費者看見，而品牌也以更直接的方式回饋給消費者，已創造平台、品牌與消費者三贏的局面。