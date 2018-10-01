全球外匯存底的「驚喜趨勢」：美元遭減持 人民幣被熱捧

這真是一個令人驚喜的趨勢：人民幣在全球外儲中的占比節節攀升，而美元卻在節節敗退。

根據國際貨幣基金組織（IMF）28 日更新的「官方外匯存底貨幣構成 (COFER)」數據，截至今年第第二季，全球外匯存底中的美元在已分配外匯存底中占比從上季度的 62.47% 降至 62.25%，為連續第六個季度下降。

不過，美元仍是全球主要央行持有規模最大的儲備貨幣，第二季規模升至 6.55 兆美元。

與此同時，外匯存底中的人民幣卻顯現出了令人驚喜的趨勢。截至第第二季，人民幣外匯存底規模增至 1933.8 億美元，第一季為 1458.8 億美元，在整體已分配外匯存底中占比 1.84%，第一季為 1.40%。

至此，人民幣在全球外匯存底中占比連續四個季度上升，且規模和占比都是自數據公布以來首次超過澳元（同期澳元占比為 1.70%）。

IMF 從去年第四季開始統計全球人民幣外匯存底的持有情況，當時人民幣占比為 1.07%。

其他主要儲備貨幣方面，第二季日元儲備規模增至 5225.9 億美元，占比從上季度的 4.82% 升至 4.97%。歐元儲備規模增至 2.13 兆美元，占比從上季度的 20.40% 降至 20.26%。英鎊、澳元和加元在全球外匯存底中占比分別為 4.48%、1.70% 和 1.91%。

IMF 數據同時顯示，2018 年第第二季末全球外匯存底規模降至 11.48 兆美元，第一季為 11.60 兆美元。整體已分配外匯存底則從上季度末的 10.40 兆美元增至 10.52 兆美元，未分配外匯存底降至 9589.7 億美元，上季度為 1.20 兆美元。

渣打銀行的 Steven Englander 指出，報告中最值得關注的一個趨勢是，即使是在人民幣大幅貶值的一個季度，人民幣在外匯存底中的占比仍然在持續增長。

具體來看，第二季，人民幣兌美元貶值了 5.2%，以美元計算的人民幣外儲規模卻從第一季的 1459 億美元增至 1934 億美元。Englander 表示，這顯示全球儲備管理人員投資組合中人民幣需求的增加，反映了人民幣在國際貿易中的重要性正變得愈發明顯。

Englander 還指出，報告另一個顯著的趨勢是美元占比持續下降。Englander 表示，其中一個原因是，由於不少新興市場國家本幣承壓，且美元是最具流動性的貨幣，因而新興市場可能採取了干預措施來穩定本幣，即大幅拋售美元來購買本幣，以阻止本幣大幅下跌。

此外，Englander 指出另一個可能的原因是，由於世界正加速外匯存底多元化，以及可能有一些國家與美國存在政治分歧，儲備經理也有可能在進行去美元化。