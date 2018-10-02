美元升勢可能開始減弱 四季度英鎊不確定性最大--FXTM富拓

環球外匯經紀FXTM富拓周二發表第四季度市場預測報告指出，美聯儲收緊貨幣政策的速度仍快於其他各國，短期前景依然支持強勢美元，不過，當其他各大央行也開始跟進美聯儲加息路徑後，美元的上升趨勢可能開始減弱，尤其是從購買力平價角度看，多數貨幣估值已偏低。

2018年第四季度，英鎊可能是走勢最不確定的貨幣。如果英國和歐盟未能達成脫歐協議，則預計英鎊會下跌10%，相反的情況下英鎊將上漲5%或更多。薩爾茨堡峰會顯示雙方要達成協議還有大量的工作要做，到10月末或11月初，英國與歐盟未來的關系將變得明朗，每個與談判進程有關的重大消息都將是交易機會。

以下為報告摘要：

**歐元美元**

歐洲央行很有可能像前任美聯儲主席耶倫及其領導下的美聯儲那樣從2015年開始一拖再拖直到最後才加息，這將使投資者暫時不願投身於推動歐元/美元升勢中。按照現在的情況，預測歐洲央行2019年下半年前加息都為時尚早，更有可能的情形是，歐洲央行到臨近2020年才開始上調利率。

從美元強勁走勢看，投資者很久前已消化至少2018年余下時間的美國利率預期。貨幣政策差異今年早些時候拖累歐元/美元下跌，目前這一驅動因素已減弱。而且，特朗普政府和特朗普本人可能表達對強勢美元和貨幣政策的不滿，所以有理由相信美元可能回落走低。

11月初美國中期選舉重磅來襲，可以說是2018年金融市場面臨的最重大政治風險事件。如果選舉的不確定性導致美元下滑，歐元表現將超出預期。歐元估值尚未反映中期選舉因素，美元可能在中期選舉前後遭遇一輪大規模獲利回吐。

過去多次出現過美元遭遇一輪平倉，歐元隨即大幅上揚的行情。所以，我們不排除歐元/美元年底前反彈走高。

從技術面看，歐元/美元在1.18美元面臨強大阻力，需要至少周收盤突破這一水平，投資者才會重燃對歐元上探1.20美元的期望。1.13/1.14美元構成歐元/美元中期心理底部，在意大利財政狀況引發強烈擔憂情況下，歐元可能跌破該水平。

逢低吸納的機會可能鼓勵投資者買入歐元。整體來說，在第四季度市場展望中，歐元走勢前景可能是最難預測的，如果要作出一個判斷的話，我持長線看漲歐元的看法，即歐元估值應遠高於當前水平。

**英鎊美元**

脫歐相關消息繼續主導英鎊的起起落落，這並不奇怪，但令人意外的是盡管離英國脫離歐盟規定的日期僅剩不到六個月，人們對雙方達成協議的信心很低，但投資者仍拒絕在預期中定價硬脫歐的可能性。

投資者不乏理由看跌英鎊，但並不是說英鎊一點好消息也沒有，問題是從當前的估值水平看，投資者尚未定價或根本沒有為硬脫歐打擊做好準備。

從技術前景看，1.30美元仍是英鎊/美元重要心理位，多頭可能繼續以1.30美元為基礎推動英鎊升向1.32/1.33美元。該匯率月收盤需要突破1.33美元，這樣投資者才會有信心推動英鎊/美元突破1.35美元，這還要取決於脫歐協議結果。

在英國脫歐不確定性揮之不去情況下，逢高拋售仍會屢見不鮮。若英鎊/美元收盤有效跌破1.30美元，則預示著英鎊可能進一步下行。

**美元日圓**

9月末，美元/日元意外上探113日元上方的2018年高點，盡管美元指數跌向三個月來的最低水平。從日本央行角度看，決策者可能樂於看到日元的疲軟趨勢，日本央行或在相當長時間內不會升息，這仍對日元長線走勢不利，不過隨著11月美國中期選舉臨近，我將關註日元的避險吸引力是否會回歸。



我們已多次看到在政治風險導致市場不確定時期日元大受追捧，我並不認為近期的價格走勢表明日元已失去了避險地位。投資者或許也在考慮借美元/日元上揚之機拋售美元、吸納日元。如果特朗普政府重新將註意力轉向批評強勢美元，日元走勢料有一些波動。

技術面分析顯示113日元仍是美元/日元走勢的關鍵點。我個人預測若該匯率月收盤高於這一水平，則日元將進一步走低。周線圖也顯示113日元對美元/日元短期內繼續上漲構成阻力。若美元/日元月收盤高於113日元，則該匯率有望挺進115日元。

**黃金**

盡管全球持續貿易緊張局勢和新興市場動蕩削弱了市場風險偏好，但黃金作為避險資產卻未能煥發光彩，持有黃金的高機會成本是導致金價疲軟的主要原因，第三季度金價下跌約4.9%。隨著2018年最後一個季度的到來，投資者可能繼續青睞美元而不理會黃金，這已成為全球貿易關系不確定時期的一大主題。

金價短期至中期內的前景仍將受到美元走勢、加息預期以及新興市場狀況很大影響。長期前景將取決於全球貿易關系緊張程度。如果貿易爭端達到危險臨界點並轉為全面貿易戰，那麽黃金將重獲青睞。

從技術面看，月線圖上金價依然承壓，陷於下跌通道中。自2018年5月金價跌破1,300美元心理位後底部和頂部不斷下移。第三季度金價收盤料低於1,200美元，空頭仍牢牢占據控制地位。月線圖上，前期支撐位可能轉為動態阻力位，預計金價將跌向1,160美元和1,150美元。

周線圖也呈現看跌前景，1,213美元構成強大阻力。若金價持續受阻於1,200美元，則可能下探1,173美元和1,160美元。日線圖上，金價跌破1,190美元被視為進一步走低的信號，支撐位見1,170美元。金價需要回升至1,190美元和1,213美元上方，多頭才能獲得優勢。

**WTI原油**

第三季度最後一周，全球原油價格飆升至多年高點，這得益於地緣政治風險引發潛在供應擔憂。投資者的普遍共識是2018年底前原油市場供應趨於緊張，如果2018年第四季度委內瑞拉和伊朗的出口量繼續下降，那麽布倫特油價年底前可能達到90美元、甚至更高。

從技術面看，日線圖、周線圖和月線圖上，WTI原油走勢均非常看漲。周線圖上，WTI油價突破70.00美元確認了市場的上漲趨勢，接下去的關鍵目標位見74.00美元和80.00美元。一旦油價突破73.60美元，多頭目標將指向75.00美元。日線圖上，油價呈現上行走向，70.00美元構成強有力的支撐，頂部和底部不斷上移，MACD也呈現升勢。若油價突破73.60美元，則將挺進77.90和80.00美元。地緣政治風險因素為原油市場提供有力支持，技術面也顯示油價將進一步上行，多頭仍占據控制地位。

路透香港10月2日