金管局再買78.5億港幣 銀行結餘跌破800億 市場料10底流光光

港匯再觸及 7.85 弱方保證水平，香港金管局昨 (28) 日再承接 78.5 億港幣賣盤，是該局在 24 小時內第三度進場捍衛聯匯制度，共承接港幣 145.7 億元，香港銀行體系結餘預計將跌至港幣 763.5 億元，跌破 800 億元水平。

金管局在 8 月份已經 8 度進場，共承接 331.27 億港幣賣盤，已超越 5 月份的規模，而 4 月份金管局曾經承接港幣 513.34 億元。

按目前的資金流出情況，市場人士預計大約 10 月底，香港的銀行結餘就會全數流走。至於港匯，昨日大多數時間都在 7.8495 至 7.8498 水平徘徊，截至昨晚 9：04，港匯報 7.8498。今 (29) 晨最新報 7.8497 兌 1 美元。

近日港幣走資模式更有所改變，回顧 4 月及 5 月 2 輪金官局進場干預，都是在月中發生，至月底結算期，港幣需求回升後，港匯即企穩，沒再觸及 7.85 弱方兌換水平，但 8 月金管局直至月底仍然頻繁進場承接港幣賣盤。另外，以往多數在歐美時段進場，但近兩日金管局已 2 度在亞洲時段出手。

香港《明報》引述星展香港財資市場部董事總經理王良享指出，9 月美國升息後，香港銀行體系結餘將跌至港幣 500 億元以下，屆時港銀會調升最優惠利率 P。

港幣拆款利率 (Hibor) 續軟，1 週至 1 個月 Hibor 介乎 0.98% 至 1.42% 不等。隔夜 Hibor 則報 0.67%。

圖：香港銀行公會

市場憂慮資金持續流出，或會導致港股的反彈幅度大受限制。雖然恒指昨日高開 259 點，但資金持續流出香港，令恒指越漲越少，最終只漲 80.3 點，報 28351.6 點，成交量僅港幣 908 億元。

香港《文匯報》援引民眾證券董事總經理郭思治的分析，指港股雖然連升兩日，但成交未見配合，加上銀行結餘不斷減少，這或會限制大市反彈的幅度。

他指出，若單純從技術上分析，恒指今年自 1 月 29 日高位 33484 點開始，出現大型調整浪至 8 月 16 日低位 26871 點止計，累跌 6613 點。一旦出現大型反彈浪，若反彈幅度達到跌幅的 1/3，恒指將可上看 29075 點；若反彈幅度達跌幅的 1/2，則目標更可達到 30171 點。但資金流走或會使得大盤反彈幅度受限，在他看來恒指的阻力在 29100 點。

香港金管局 5 月以來承接港幣賣盤情況：

5 月 15 日，買入規模港幣 15.7 億元

5 月 16 日，買入規模港幣 47.89 億、47.1 億元

5 月 17 日，買入規模港幣 19.63 億元

5 月 18 日，買入規模港幣 26.14 億、33.76 億元

8 月 15 日，買入規模港幣 21.59 億、23.55 億、72.53 億元

8 月 16 日，買入規模港幣 50.24 億元

8 月 23 日，買入規模港幣 17.66 億元

8 月 27 日，買入規模港幣 39.25 億、27.95 億元

8 月 28 日，買入規模港幣 78.5 億元