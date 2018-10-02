股災月首日 貿易戰仍左右港股投資氣氛 考驗27000點支撐

港股連跌 5 個月，國慶假期後，今 (2) 日是 10 月第一個交易日。A 股因黃金周假期，休市至下週一(8 日)，本週港股焦點聚焦外圍。耀才證券研究部總監植耀輝認為，短期外圍未見有特別的利多消息，中美貿易戰也仍將影響投資氣氛，料恒指仍會震盪，冀可企穩 26800 至 27000 點的支撐。

美國、加拿大就新版《北美自貿協定》(NAFTA) 達成共識，兩國料在 11 月底與墨西哥正式簽署協議，受美加達成共識帶動，道指期貨漲 205 點至 26681 點，料有利港股投資氣氛。

香港《文匯報》報導，10 月雖被市場人士指為傳統「股災月」，但卓域資產管理董事譚紹興認為 10 月反而是一個可趁低吸納的時機。他指出，10 月上旬由於大陸正值國慶長假，A 股休市，或令港股乏力，上半個月出現跌市的機會頗高，當下半個月見低位時，便是短期反彈波浪的開始，而主要的動力更可能來自 A 股。

近期 MSCI 及富時等大型國際指數公司，爭相表示會加入或調高 A 股所佔比重，加上目前滬指的估值偏低，平均本益比在 9 月最低達到 11.9 倍，滬深 300 的平均本益比也跌到 10.99 倍，已低於 2008 年時的最低水平，反映 A 股估值已進入歷史低位區域。

譚紹興認為，國際大戶已開始部署買入 A 股，料 A 股將會在中線迎接大升浪，間接推動港股。

澳門博奕收入連升 26 個月，但較上月回落。澳門博彩監察協調局公布，9 月博弈收入 219.52 億元澳門元，年增 2.76%，月減 17.35%。今年前 9 個月，博変收入達 2240.55 億元，年增 15.86%。

《星島日報》引述第一上海首席策略師葉尚志表示，早前博弈股急漲又回吐，大行一度擔心行業進入走跌周期，因此市場對博弈股的取轉為謹慎，預料今日該類股仍會面臨調整壓力，有機會下探低位。

展望第四季，東驥基金董事總經理龐寶林表示，投資者對第四季全球股市，普遍有作帳行情的期望，能否實現具體需視乎兩點，首先是中國的經濟數據不能太差。由於爆發貿易戰，中國 8 月經濟進一步放緩，尤其是今年前 8 個月的固定資產投資僅年增 5.3%，創 1992 年有記錄以來新低。

目前距離 11 月 6 日美國中期選舉，還有 1 個多月時間，市場認為有關選舉結果，將直接影響美國對華的貿易戰策略，導致第四季的全球股市，出現極大的變數。

另一因素，就是美元會否繼續強勢，導致新興市場持續走資，他指出，最近印度有大型金融企業面臨違約，巴西政局又見不穩，在市場對新興市場憂慮下，或會打擊第四季股市的反彈機會。

葉尚志表示，隨著美國升息、美元走強，新興市場貨幣有走跌壓力，近日阿根廷披索也創下歷史新低，對港股而言是不利因素，恒指有機會繼續調整，預料支撐點在 27300 點。類股方面則則較為看好石油相關股份，因市場普遍看好油價走勢。