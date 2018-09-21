「瘋狂的大麻」繼續巨震 Tilray漲38%次日抹平半數以上漲幅

瘋漲的大麻股 Tilray 開始巨震，它不但給原本默默無聞的投資人帶來意外之財，也吸引了華爾街「空軍」。

美東時間 20 日本周四，在美上市加拿大大麻生產及分銷商 Tilray 小幅高開 0.02%，盤初觸及 244 美元，漲幅接近 14%，而後漲幅迅速收窄並轉跌，一度跌至 158 美元、日內跌超 26%，幾乎抹去周三的七成收漲幅度。最終 Tilray 收跌 17.62%，回吐周三一半以上的收盤漲幅。

從目前行情看，Tilray 延續了前一日的震盪。本周三 Tilray 美股盤中漲超 90%，較 IPO 發行價漲超 1660%，但此後經歷五次暫停交易股價一度轉跌，最終收漲 38%。即使以回吐日內半數漲幅的周三收盤價估算，Tilray 也已較兩個月前的上市發行價漲了將近 12 倍。

多數市場人士認為，Tilray 周三暴漲源於其 CEO 昨日盤後接受的採訪時暗示，大麻公司與酒精公司、製藥公司的合作可能即將到來。

今年 7 月，大麻生產商 Tilray 以 17 美元 / 股發行價上市，上市一個月，該股漲勢平平，然而自 8 月中旬開始，該股呈現爆炸性上漲，過去一個月漲近 500%。

本周三，知名做空機構香櫞本月第三次表示做空意圖，從股價表現看，Tilray 當天未受香櫞影響。但 FactSet 數據顯示，空頭的確在布局 Tilray：目前有 2170 萬股 Tilray 流通股，其中 19.5% 都用於做空該個股。對於周三盤中猛漲逾 90%，CNBC 認為可能是軋空的結果。

小基金發「橫財」 大麻業成「風口」

無論「空軍」是否會有斬獲，Tilray 都已經讓投資人發了「橫財」，其所在的大麻行業已經成為「風口」。

FactSet 數據顯示，身為在美上市加拿大大麻生產及分銷商 Tilray 的大股東，西雅圖一家剛剛成立八年的基金 Privateer 持有該公司 76% 的股份。周三的暴漲過後，其所持股份價值已經超過 120 億美元。

若將 Tilray 未上市的一級股票也包含在內，Privateer 持股則增至近 7500 萬股，價值超過 150 億美元。該基金三位聯合創始人合計持 45% 的 Tilray 股份，若三人股份均等，每個人的資產凈值都至少增加 26 億美元。

而這家名不見經傳的基金背後是 PayPal 創始人、有「矽谷創投教父」之稱的 Peter Thiel。Privateer 網站資料顯示，該基金在 2014 年 12 月進行了 7500 萬美元的 B 輪融資，Peter Thiel 旗下 Founders Fund 正是通過此次融資成為了大麻行業的第一個機構投資者。

Tilray 引用聯合國的數據稱，2017 年全球大麻市場（包括非法市場）的總價值估計為每年 1500 億美元，用戶估計超過 1.8 億。

雖然大麻一直以來被列為「毒品」之列，但在醫學實踐上其藥用高於毒害。

快速消費品、酒精和煙草領域的企業對於大麻的興趣也在增加。全球飲料巨頭、「肥宅快樂水」可口可樂公司也在考慮進軍這一市場。

而且券商 Cowen 研究發現，無論今年 11 月的美國中期選舉結果如何，大麻行業都會收益。Cowen 的高級研究分析師 Vivien Azer 稱，不管結果如何，大麻業處境都這麼有利，很少有哪個行業能比它處境更好。

Azer 指出，目前對大麻行業來說最大的障礙是美國司法部長塞申斯。他極力反對大麻合法化，曾表示「好人不抽大麻。」如果此次中期選舉民主黨勝出，會利多大麻業。而即使共和黨獲勝，可能也有好消息傳來。因為川普對塞申斯的批評越來越多，塞申斯可能在中期選舉後被解僱或者主動請辭。「很難想象，塞申斯被取代會對大麻行業更不利。」