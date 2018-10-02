雄獅2020年獨包東京奧運指定船「太陽公主號」 推四種賞櫻航程

雄獅 (2731) 長期深耕分眾旅遊市場，且持續推動旅遊新浪潮，近年來更以獨有的 3C 營運模式，融合「郵輪 +」概念，推出多款不同主題的獨家包船系列行程，今年結合賞櫻與運動主題的盛世公主號包船更受到市場好評，2019 年雄獅再度鎖定清明連假檔期，獨包 2020 年東京奧運指定的飯店船─「太陽公主號」，推出 4 種不同的賞櫻航程。雄獅旅遊主題旅遊部總經理游國珍表示，郵輪旅遊蔚為風潮，台灣已成為亞洲第二大郵輪市場，根據觀察雄獅旅遊產業研究中心調查指出，搭乘郵輪的旅客年齡層有逐漸年輕化的趨勢，其中，又以攜家帶眷、三代同堂的親子族群為大宗，且超過半數的旅客搭乘郵輪時，最重視餐食水準、細膩服務與舒適的休憩空間三大項。



有鑑於此，雄獅選擇已指定 2020 年東京奧運飯店船的「太陽公主號」做為明年賞櫻航次的首選。游國珍強調，太陽公主號每年都僅在日、澳、台三地航行，足見台灣和日本、澳洲並列為西太平洋最具潛力的發展區域之一。



雄獅指出，日本將於 2020 年主辦奧運，為能提供海內外旅客良好的住宿品質，日本政府亦效仿 2012 年倫敦奧運和 2016 年里約奧運採用豪華郵輪擔任飯店船，由其國內最大旅行社 JTB 於奧運期間 (7/23-8/9) 包下太陽公主號，停靠在棒球、壘球及足球項目的比賽地─橫濱港，期透過郵輪上應有盡有的娛樂設施和高品質的餐飲水準與服務，滿足全球旅客的需求。