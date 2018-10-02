台灣主要報紙重要財經新聞 2018年10月2日

行政院長賴清德昨（1）日與工總代表座談，工總理事長王文淵講述六輕環評史很坎坷；環保署長李應元承諾推動環評法修法，將來凡是通過政策環評者，開發案的環評將都回到目的事業主管機關審查與准駁，最快下會期提修法版本。

迎接光輝 10 月，外資連 9 買，累計買超 543 億元，蓄勢挑戰 2014 年 2 月的連 10 買及今年 1 月的連 11 買。10 月首日，台股在蘋概股、三大漲價電子股跌深反彈，以及政策加持的生技股領軍上攻，站穩「萬一」關卡。

日商收購台股又一椿，連散熱龍頭超眾也被日商納入口袋名單！日本電產株式會社（Nidec）昨日宣布擬斥資 44.76 億元，用以收購超眾股權，收購股權上限訂在 48％，搶佔超眾第一大股東寶座的意圖明顯。



經濟日報

賴揆解企業困境 環評法加速修正

年輕人求職 也瘋新南向

美器申請鋼品關稅豁免 台灣第 3 多

工商時報

日商溢價 15% 收購超眾

兩岸合資 金美信消金廈門開業

光輝 10 月 外資連 10 買在望

聯合報

超額儲蓄嚴重 經濟隱憂

金管會明年罰款預算 創新高

解決 5 缺 賴揆邀工總「眼見為憑」

蘋果日報

美元存款狠賺 國銀年息升破 2.05%

日圓 0.26 元在望 哈日族賞楓樂歪

全球最富有 3 兄妹 財富逾 4 兆

中國時報

瓦斯、天然氣雙漲 桶裝貴 32 元

進口車熱銷 奪車市半壁江山

華邦電落腳路科 晶圓廠明動工

自由時報

2000 元進口免稅擬取消？ 關務署：無規劃

馬雲放棄阿里所有權 5 神秘人接手

今年全球智慧手機出貨 估僅增 1％