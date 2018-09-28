香港升息周期啟動 港銀：投資人要做好風險控管

美國聯準會 (Fed) 年內第 3 次升息 1 碼，香港金管局也跟隨調升貼現窗口基本利率 0.25%，香港銀行在連續 7 次未跟隨升息下，終於按捺不住，昨 (27) 日上調最優惠利率(P)，為 12 年來首次，標誌香港升息周期正式啟動。

匯豐帶頭將 P 上調 0.125% 至 5.125%，恒生、渣打及中銀亦將 P 上調 0.125%，不過 4 大行加 P 幅度只有市場原本預期的一半，而小型銀行華僑永亨銀行則將 P 上調 0.25% 至 5.5%，升息幅度居同業之冠。

匯豐銀行亞太區顧問梁兆基指出，香港銀行與美國同步升息，正式結束長達 10 多年的超低利率環境，長遠而言港美利差終會同步的預期下，若日後美國持續升息，香港將難免亦步亦趨，同時面對升息環境及中美貿易摩擦下，呼籲投資者做好準備。

梁兆基預料今年餘下時間再有升息機會，未來視乎各因素，必要時或再調整利率，不會再出現先升後降情況。

中銀香港副董事長兼總裁高迎欣則強調，目前香港經濟基礎穩健，可為升息提供條件，預計由升息引起的市場風險可控，但他提醒在升息環境下，香港企業或個人宜做好相關的風險管理。

港幣拆款利率普遍拉高，其中與房貸利率相關的 1 個月 Hibor 昨 7 連升至 2.27429%，日升 6.43 點子，再創近 10 年新高。短利方面，隔夜 Hibor 急彈近 1% 至 3.19071%，1 週 Hibor 亦升至 3.24929%，2 週 Hibor 則跌至 2.62357%，3 個月 Hibor 微升至 2.27321%。長利方面，半年期 Hibor 報 2.36732%，1 年期 Hibor 報 2.68179%。

港匯繼續反彈，截至昨晚 6 時 30 分，報 7.8150，今 (28) 日最新報 7.8152 兌 1 美元。

香港銀行上調後最優惠利率 (P)

匯豐 5.125%(+0.125%)

中銀 5.125%(+0.125%)

恒生 5.125%(+0.125%)

渣打 5.375%(+0.125%)

華僑永亨 5.5%(+0.25%)

工銀亞洲 5.375%(+0.125%)

花旗 5.375%(+0.125%)

大新 5.375%(+0.125%)

創興 5.375%(+0.125%)

永隆 5.375%(+0.125%)

東亞 5.375%(+0.125%)

上商 5.375%(0.125%)