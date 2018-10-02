羅兵咸：料香港2018年IPO集資金額3000億港元

羅兵咸發表報告，回顧2018年首三季首次上市集資市場(IPO)表現。報告指出，香港交易所（HKEX）推出的新上市規定為香港IPO市場需求注入活力，目前已有2家公司以同股不同權（WVR）規則上市。

企業上市申請踴躍，與2017年同期相比，新上市公司數量增長46%，其中99家為主板上市，67家為GEM板上市。 2018年首九個月總集資額高達2,400億港元，比去年同期大幅增加174%。與去年同期相比，新上市公司數目和融資額均有顯著的增加。尤其是主板比以往年度更加活躍。 而零售、消費品和服務的數量仍佔新上市公司的主導地位，主板佔40%，GEM板佔60%。

2017年首三季有114間新上市公司， 而2018年首三季則有166間。主板首次上市公司數目由2017年首三季的59間上升至2018年首三季的99間；GEM首次上市公司數目由2017年首三季的55間上升至2018年首三季的67間。

隨著企業上市申請持續活躍，香港IPO市場2018年在新上市企業數量方面將再創下新紀錄,達到220家，並可能在2018年再次奪回全球最大的IPO市場冠軍，預計總籌資額將高達3,000億港元。 預計仍将有2至3家大型IPO將在2018年第四季度上市。

全球地緣政治和經濟的不穩定性，如息口趨升，中美貿易摩擦，英國脫歐等仍可能繼續影響金融市場的表現 。 香港IPO市場將在今年第四季度和2019年第一季度繼續保持樂觀前景。