【大慶證券】盤前分析－美、加貿易明朗 台股再戰前高



◆盤勢分析

加拿大與美國達成貿易協定，以美墨加協定 (USMCA) 取代原先的北美自由貿易協定(NAFTA)，消弭美、加貿易間的不確定性，道瓊指數受此激勵盤中最高來到 26737 點，不過因美、中貿易戰仍未見好轉跡象，在疑慮未除下，使終場漲幅稍有收斂，以 26651 點作收，上漲 192 點，個股中則以特斯拉、通用電汽、波音、輝達等漲勢較為強勁。在美、加貿易已見明朗，且經濟表現仍維持強勢下，道瓊指數應可延續多頭格局，挑戰前高 26769 點。

昨日台股開高走高，終場上漲 45 點以 11051 點作收，惟市場居高思危，交易意願減弱，加上中國十一長假休市，相關 ETF 成交量低迷，造成總成交量僅 939 億元。雖指數來到 11050 點以上的追價意願不高，但資金明顯回流電子股，有利盤勢持續朝多方發展。外資持續偏多操作，期現貨同步買超，期貨多單增加 4387 口、淨多單口數來到 36360 口，現貨部位買超 24 億元，研判指數待國際變數沉澱，量能有效放大後，有機會挑戰 8/30 的高點 11186 點。

昨日盤面以特斯拉概念股、蘋概股與風力發電族群表現較為強勁，因馬斯克與 SEC 達成和解，電動車相關類股漲勢亮眼，如：貿聯 - KY 盤中亮燈漲停，和大、康普漲幅皆在 2.6% 以上；蘋概股受惠於 iPhone XR 將於 10/26 上市開賣，市場普遍看好相關供應鏈在蘋果新機拉貨下，9 月營收將顯著成長，相關個股如：TPK-KY、GIS-KY、穩懋、康控 - KY、美律、大立光等漲勢都在 2.8% 以上；風電類股如：上緯投控、台船、世紀鋼則受惠於政策發展利多走揚。在資金明顯回流電子股與先前跌深人氣股，類股輪漲態勢明確下，研判短線上跌深股有機會輪流反彈，指數震盪整理後走高機會大，建議可優先留意 9 月營收佳的個股、iPhone XR 相關供應鏈、部分跌深質優股，同時搭配技術面與籌碼面作為選股依據。

