

◆盤勢分析

1. 美、加就北美自由貿易協定（NAFTA）達成框架協議，能源類股領漲，美股四大指數漲跌幅介於 - 0.11%~0.73%。其中，NVIDIA 上漲 2.97% 再創歷史新高價、AMD 上漲 1.72%，台積電 ADR 上漲 1.13% 表現亮眼；而上周五特斯拉主席馬斯克與 SEC 快速達成和解協議，加上最新數據顯示季度量產 8 萬輛創新高，股價勁揚 17.35%，創近期最大單日漲幅。

2. 周一台股早盤小幅高開後，在跌深電子股回穩，風電、生技政策股控盤之下，大盤指數緩步推升，惟成交量能不足，持續在 11000 點之上窄幅波動，終場台股上漲 45.46 點，漲幅 0.41%，收在 11,051.80 點；OTC 指數上漲 0.92%，表現相對亮眼。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：台股收小紅 K 棒，創五日收盤高。

(2) 量能：成交量縮至 930.54 億元，多方追價態度謹慎，後續上攻仍補量為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標與 MACD 柱狀體持續上揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 25.87 億元；外資 + 26.04 億元、投信 - 4.62 億元、自營 + 4.45 億元。

4. 電子類股 (跌深蘋概支撐盤勢)

(1) 蘋概股：多家外資調升 2330 台積電評等，刺激股價開低走高；低價版 iPhone XR 即將發售，激勵 2317 鴻海連續多日上漲；跌深的 3008 大立光、3673TPK-KY、6456GIS-KY、2474 可成、6153 嘉聯益、4943 康控 - KY 股價底部彈升。PA 三雄 3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科股價轉強。

(2) 散熱模組：受惠 PC 與手機產品出貨增溫，配合近期 Nivida 新 GPU 出貨，6230 超眾 3Q18 營收創高，4Q18 獲利維持高檔，周一市場資金進駐，股價急拉漲停；帶動 3324 雙鴻、3019 奇鋐股價震盪走高。

5. 非電子類股 (生技與風電維持人氣)

(1) 生技：受惠氣候轉冷疫苗股 4142 國光生爆量上漲；4130 健亞新藥獲得在台上市許可，後續前景看佳，股價高檔再度轉強。另外，4174 浩鼎、4147 中裕周一股價緩步走高。

(2) 風電、鋼鐵：無謂中美貿易爭端，市場避險資金進駐政策加持的風電板塊，2208 台船、1589 永冠 - KY、3708 上緯投控，早盤持續攀高。

6. 重點訊息：

(1) 散熱模組大廠 6230 超眾 10/01 日公告，日本電產株式會社 Nidec Corporation，將自 10 月 3 日起至 11 月 21 日止，公開收購超眾股權，每股收購價格訂在 108 元，以超眾昨日收盤價 93.9 元來估算，溢價幅度達 15.01％。預估日本電產株式會社若收若完畢，將握有超眾 48％的持股，成為大最大法人股東。雙方宣布將進一步改善熱管理技術及其相關產品的開發能力，並將其電機產品與超眾的散熱模組相結合，提供給客戶更具效率的散熱解決方案。

(2) 英特爾、超微（AMD）下半年陸續推出新款電腦中央處理器（CPU）平台，全力搶攻電競及商用市場，至於輝達（NVIDIA）及超微也將在第 4 季擴大新款繪圖處理器（GPU）及繪圖卡出貨，大搶電競及人工智慧等新商機。由於新一代 CPU 或 GPU 平台的運算能力明顯提升，功耗也隨之拉高，對金氧半場效電晶體（MOSFET）需求也較上一代平台增加 3～4 成，下半年 MOSFET 持續供不應求，包括大中 6435 大中、5299 杰力、8261 富鼎、3317 尼克森等國內業者，除了順利調漲第 3 季價格，也看好供不應求市況將延續到明年上半年。

(3)2027 大成鋼將宣布重大訊息 2 日暫停交易一天。

