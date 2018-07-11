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遭川普批評 輝瑞與官員討論後宣布延後藥品漲價

輝瑞被川普一說，態度馬上軟化 （圖:AFP）
輝瑞被川普一說，態度馬上軟化 （圖:AFP）

輝瑞藥廠 (PFE-US) 週二 (10 日) 表示，該公司 CEO 在與美國總統川普進行深入對談後，決定延後藥品漲價時程最多 6 個月。

川普瞄準輝瑞和其他美國製藥商提高部分藥品價格的舉動，並在推文中指責它們「應該感到羞恥」，並指政府會做出回應。

輝瑞週二表示，它將延後原訂 7 月 1 日生效的漲價決定直到年底，或直到總統的藥品定價策略，看何者先達到。該公司表示將在技術上盡快將藥品價格恢復至 7 月 1 日前的水準。

週二，川普在推文中表示，在與美國衛生及公共服務部部長 Alex Azar 與輝瑞 CEO Ian Read 對談後，輝瑞延後了藥品漲價。

川普推文肯定輝瑞 （川普推特）
川普推文肯定輝瑞 （川普推特）

輝瑞是全球大型製藥企業之一，現在最快也要等到 11 月的 2018 年期中選舉之後才會調高藥品價格。這對在 2016 年競選總統時強調降低處方藥品價格的川普總統而言，算是在期中選舉之前一個短期勝利。

輝瑞本月初宣布提高大約 40 種藥品的價格。根據富國銀行 (Wells Fargo) 的報告，包括威爾鋼 (Viagra)、膽固醇藥物立普妥 (Lipitor) 和關節炎治療 Xeljanz。公告價格不包括製藥商可能提供的折扣。

川普政府尚未採取重大行動降低藥價。Azar 表示，由於醫療系統的複雜性，降價需要數年時間。

川普在 5 月制訂了藥價策略，說明他的政府計劃如何降低藥價。當時他表示，部分製藥公司將在 2 週內宣布「自願、大規模」地降價，但從未實現。

Azar 週二稱讚輝瑞。他在聲明中說：「我肯定輝瑞公司的建設性和專業努力，以及與川普總統合作成為解決方案而非問題的努力。」

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