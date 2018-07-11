遭川普批評 輝瑞與官員討論後宣布延後藥品漲價

輝瑞藥廠 (PFE-US) 週二 (10 日) 表示，該公司 CEO 在與美國總統川普進行深入對談後，決定延後藥品漲價時程最多 6 個月。

川普瞄準輝瑞和其他美國製藥商提高部分藥品價格的舉動，並在推文中指責它們「應該感到羞恥」，並指政府會做出回應。

輝瑞週二表示，它將延後原訂 7 月 1 日生效的漲價決定直到年底，或直到總統的藥品定價策略，看何者先達到。該公司表示將在技術上盡快將藥品價格恢復至 7 月 1 日前的水準。

週二，川普在推文中表示，在與美國衛生及公共服務部部長 Alex Azar 與輝瑞 CEO Ian Read 對談後，輝瑞延後了藥品漲價。

川普推文肯定輝瑞 （川普推特）

輝瑞是全球大型製藥企業之一，現在最快也要等到 11 月的 2018 年期中選舉之後才會調高藥品價格。這對在 2016 年競選總統時強調降低處方藥品價格的川普總統而言，算是在期中選舉之前一個短期勝利。

輝瑞本月初宣布提高大約 40 種藥品的價格。根據富國銀行 (Wells Fargo) 的報告，包括威爾鋼 (Viagra)、膽固醇藥物立普妥 (Lipitor) 和關節炎治療 Xeljanz。公告價格不包括製藥商可能提供的折扣。

川普政府尚未採取重大行動降低藥價。Azar 表示，由於醫療系統的複雜性，降價需要數年時間。

川普在 5 月制訂了藥價策略，說明他的政府計劃如何降低藥價。當時他表示，部分製藥公司將在 2 週內宣布「自願、大規模」地降價，但從未實現。

Azar 週二稱讚輝瑞。他在聲明中說：「我肯定輝瑞公司的建設性和專業努力，以及與川普總統合作成為解決方案而非問題的努力。」