萬輝化工(01561-HK)就一項行使認沽期權交易提交仲裁申請

萬輝化工(01561-HK)公布，該集團已就常州萬輝40%股權行使認沽期權事宜一直與買方進行商討。於2018年4月9日，該集團代表與買方代表協定，買方將收購40%股權，且訂約方將於2018年5月5日訂立相關股本轉讓文件。然而，買方未有進行有關收購事宜。於2018年5月30日，賣方向買方發出行使認沽期權的要求，惟至今尚未收到買方的正面回應。於該等情況下，於2018年9月29日，賣方向上海國際經濟貿易仲裁委員會提交仲裁申請，要求買方須向賣方支付協定價格；買方須就有關仲裁的法律及諮詢服務費用向賣方賠償一筆為數1,080,000港元的款項；及買方須承擔仲裁產生的全部費用。
萬輝化工(01561-HK)公布，該集團已就常州萬輝40%股權行使認沽期權事宜一直與買方進行商討。於2018年4月9日，該集團代表與買方代表協定，買方將收購40%股權，且訂約方將於2018年5月5日訂立相關股本轉讓文件。然而，買方未有進行有關收購事宜。於2018年5月30日，賣方向買方發出行使認沽期權的要求，惟至今尚未收到買方的正面回應。於該等情況下，於2018年9月29日，賣方向上海國際經濟貿易仲裁委員會提交仲裁申請，要求買方須向賣方支付協定價格；買方須就有關仲裁的法律及諮詢服務費用向賣方賠償一筆為數1,080,000港元的款項；及買方須承擔仲裁產生的全部費用。