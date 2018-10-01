【華冠投顧】今天節目將要猜謎的【新飆股是誰】??

9/25 送《八仙過海飆股祕笈》：6552 易華電⊕，風電雙雄 3708 上緯控、2208 台船、2633 台灣高鐵果然漲不停……

林幸蓉 分析師

焦點個股：6552 易華電、3708 上緯投控、2208 台船、6488 環球晶、5483 中美晶

美國和加拿大在北美自由貿易協定（NAFTA）達成協議，台股早盤持續拉權值股人工盤無量上漲硬拉！！權值蘋概三雄 2330 台積電、2317 鴻海、3008 大立光及大型股如 2408 南亞科、2474 可成、3711 日月光投控、2454 聯發科，2881 富邦金、2882 國泰金，還有台塑四寶 1301 台塑、1303 南亞、1326 台化、6505 台塑化也上漲。收盤漲 45 點，成交量縮 928 億。OTC 因矽晶圓跌深反彈，收盤漲 0.92%，成交量縮至 193 億【主要因大陸及香港的十一長假休市一周而量縮】，不只是今年新低，還是今年首次沒超過 200 億。上漲家數 936 家，下跌家數 442 家。

9 月 25 日幸運星送《八仙過海飆股祕笈》果然持續漲不停，老朋友 6552 易華電漲停板，風電雙雄 3708 上緯投控也再創新高，2208 台船持續上漲 ING，「鐵牛」2633 台灣高鐵連五日創新高…… 恭喜上周二拿到買到賺到的粉絲好友。今日矽晶圓 6488 環球晶、5483 中美晶再度反彈領漲，是 OTC 指數漲幅擴大的功臣…… 可以開始來留意不受中美貿易戰影響的大陸內需化工股及大陸內需概念股…… 今晚一起來猜謎……

Q4 的行情果然在大家失望與恐慌中慢慢的產生了！！！今天節目將要玩猜謎遊戲的「新飆股是誰」？？今天節目很重要！！記得一起來猜飆股、賺飆股囉！！！

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最後祝大家明日操作順利！！！

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