【華冠投顧】盤後分析：量縮價穩 蘋概股跌深反彈

劉彥良 分析師

中、港休市影響到台股資金動能，成交量縮到 930 億元，不過台股在蘋概股跌深反彈帶動下呈現量縮價穩態勢。終場台股上漲 45 點收 11051 點，沿 5 日線緩步墊高的多方格局不變。

蘋概股當中以觸控雙雄表現最為強勁，GIS-KY(6456)大漲 5%，TPK-KY(3673)更是差 1 檔攻上漲停。此外 PA 的穩懋 (3105) 和全新 (2455) 表現也不差，而且指標股鴻海 (2317) 盤中重回 80 元、大立光 (3008) 重回 3700 元之上。蘋概在低基期的優勢下本周有望續強。

蘋概股回穩下，電子股成交比重回升到 6 成，接下來要觀察能否進一步回升到 65~70% 以上，台股才能向上挑戰前高。

目前盤面上仍以跌深反彈為主，缺乏主流與成交量能僅能個股表現，操作上還是要以短打為主，傳產股可留意受惠國際油價上漲的塑化相關族群、受惠台幣走升的資產營建族群，至於電子股則可留意蘋概股和 PCB。

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