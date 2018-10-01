網家旗下商店街Q3業績年增近三倍 10月促銷拼業績高峰

實體百貨年度最大活動周年慶 10 月陸續開跑，網家 (8044) 旗下 PChome 商店街表示，第三季業績比去年同期成長近 3 倍，為了將此波傳統實體百貨通路買氣延燒到網購上，同時提前為雙 11 年度強檔大戲開場暖身，持續在第四季 10 月加碼促銷，商店街開店推出 24 小時快速到貨「十全十美送 iPhone」活動，全平台消費滿額即可抽 iPhone XS，商店街個人賣場則推出「潮 Buy 萬歲 3.9 折起」活動，預期能帶動 10 月另一波網購業績高峰。個人賣場營運長黃淑琳表示，第三季從情人節、父親節、中元節與中秋節這幾個網購大節日來看，商店街透過多元的行銷模式與話題性的異業結合，成功磁吸消費者進站購物；不論是情人節的女友 87 事社群票選活動、中元節的寵物普渡商品推薦或是搖滾 99 購物節與國片「搖滾樂殺人事件」合作，都在社群網友間的造成話題，帶動今年第三季業績明顯成長近三倍。



而在訂單成長上，黃淑琳則提到，以 24 小時快速到貨專區買氣銷量特別火熱，這印證了消費者在網購的需求上，除了商品數之外，24 小時快速到貨更一直是買氣指標，目前專區內商品數達 100 萬件，仍持續增加專區的商品數來服務買家們，因此 10 月份推出 24 小時快速到貨專區天天 85 折的優惠，有望推升 10 月業績再創高峰。