網家提前佈局雙11 攜手饒舌創作鬼才熊仔打造主題曲

網家 (8044) 旗下 PChome24h 購物為迎戰電商年度盛事「雙 11」，近期更大動作提前布局，針對多元跨界娛樂結合購物做多方嘗試，繼結盟直播平台浪 Live 打造「PC LIVE 秀」強攻網紅經濟後，再攜手新生代饒舌創作鬼才「熊仔」為今年度的雙 11 盛事量身打造活動主題曲。網家提到，近一年積極開展營銷創新、造節策略，不斷串聯「娛樂＋潮流」話題，透過社群影音渠道打造「實境＋互動」體驗，打破線上和線下的邊界，引領新的消費模式與習慣，開創「消費＋娛樂」體驗不斷升級的網購新時代。



PChome24h 購物指出，著眼社群世代的當紅號召力，今年特別力邀深受潮世代喜愛的饒舌創作鬼才「熊仔」，為雙 11 量身打造活動主題曲「少了你的生活」，此單曲自日前首播後，也為 PChome24h 購物深耕多元化的娛樂體驗再下一城，攜手知名音樂人創作屬於台灣電商的首支潮流單曲更堪稱業界創舉。