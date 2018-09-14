AMD發表新款Ryzen桌上型處理器 獲宏碁採用

AMD 宣布推出兩款全新 Ryzen 產品，包括 AMD Ryzen 5 2500X 與 AMD Ryzen 3 2300X。而 Ryzen 5 2500X 更獲得宏碁 (2353) 新款 Nitro N50-100 桌上型 PC 採用。AMD 也強調，本次的新品，主要將瞄準遊戲、家庭或小型桌上型 PC 市場銷售。AMD 提到，本次推出的兩款全新 Ryzen 處理器，都支援第 2 代 Ryzen 桌上型處理器系列配備的 Precision Boost 2 以及 XFR 2 演算法，能達到 4GHz 的最大時脈。除此之外，Ryzen 5 2500X 與 Ryzen 3 2300X 的 CCX 模組，採用 12 奈米製程技術以及「Zen+」核心架構，單執行緒與多執行緒工作負載的運算速度更比前一代產品高出約 8~10%。



此次 AMD 的新品，具備 4 核心 8 執行緒以及 65 瓦的熱設計功耗，且支援 DDR4-2933MHz 記憶體。與現有 Ryzen X 系列一樣，新款處理器的不鎖倍頻設計，也能搭配主機板支援 Precision Boost Overdrive 功能，並相容於 AM4 插槽主機板。