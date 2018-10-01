台達電入股取得49%＋轉單、擴廠效益 晶睿明年業績大爆發

中、美貿易大戰越演越烈，大陸安控業因為有戰略地位成為美國接下來的主打目標。其中海康威視、大華電子和宇視科技，這三家公司製造的視頻監控設備的銷售比占全世界比重超過 30%，美國政府更帶頭禁購中國海康監控產品，甚至禁止出售關鍵組件給海康威視，海康威視營運受到打擊，股價一口氣從高檔重挫近 4 成，更跌破年線正式翻空。相對大陸安控業營運受到衝擊，台灣相關廠商卻迎來龐大的轉單商機，其中又以台達電 (2308) 集團旗下的晶睿 (3454) 受惠程度最高。



晶睿 (3454) 為 IP 監視系統供應商，專精於系統應用與整合業務，IP CAM 約占 9 成、網路影音伺服器及其他產品約佔一成；若以銷售方式來看，ODM、自有品牌產品各半；市場以歐洲、美洲為主，中、美互課高關稅，晶睿為因應新客戶訂單，陸續將資金撤回並台灣擴廠，晶睿資金回流除了今年 7 月董事會決議擬購置大台北地區不動產之外，目前更積極布建新產能。



台達電去年底入主晶睿，持股 49.12%，成為最大股東。目前董監持股高達 51.38%，不但有利於籌碼穩定之外，雙方的綜效也將慢慢浮現。由於安控產品功能越來越多，生產製程也越來越複雜，加上代工客戶增加，晶睿已在台達電桃園廠新增 5 條產線，並已開始試產，預計今年 10 月起正式投產。



法人預估，晶睿在台達電桃園廠內新增產能約和中和廠相當，亦即對於晶睿來說將增加 1 倍以上產能。至於其他台達電其他的合作方面，目前晶睿也與台達電洽談智慧路燈、工業自動化等合作計畫，在持續的產品調整與技術合作下，法人也看好未來能為晶睿帶來長期的營運動能。



晶睿 2013 年業績來到高峰，當年大賺一個股本，之後雖然營運每況愈下，但最差的 2017 年 EPS 仍有 5.22 元，今年上半年獲利年增率更正式轉為正成長，下半年新產品貢獻、新產能開出、轉單效益，法人估晶晶睿今年獲利可望優於去年，EPS 也可望超過去年的 5.22 元。



明年晶睿在台達電桃園廠新增產能完全投入下，加上與台達電的合作開始發揮效益，獲利可望大躍進，EPS 挑戰 7～8 元。



晶睿股價在 100 元以下足足打了 4 年大底，近期股價反應業績落底回升，強勢急拉突破年線，目前所有均線已陸續翻揚向上，而年線也逐漸走平中，短線急拉後在年線 86 元之上整理，配合週 KD 開口向上，且月 KD 剛從低檔形成黃金交叉，整理之後股價應有先向去年高點 125 元挑戰機會。

