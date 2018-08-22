〈晶睿法說〉美中貿易戰喜迎轉單效益 營收毛利拚回溫

美中貿易戰火持續延燒，安控大廠晶睿 (3454-TW) 董事長陳文昌今 (22) 日在法說會上表示，美國無論是對陸廠採法令禁止或是調升關稅，均有利台廠迎來轉單效益；事業部副總暨發言人顧中威也指出，代工業務年底至明年可望承接 2 個專業安防的轉單新客戶，由於毛利較高，預期將有助獲利表現回溫。

陳文昌指出，美國除了透過法令禁止海康威視及大華科技將產品銷售至敏感地區外，加上現在關稅有可能上調 (從原先 10% 調升至 25%)，將更不利大陸代工廠出口，台廠可望迎來轉單商機。

顧中威補充，目前代工業務已經與 2 個專業安防的客戶接觸，預計最快今年底至明年訂單可望陸續出貨，且因新各戶毛利優於目前平均，除推升營收成長外，亦將有助提振毛利率。

至於原料方面，公司指出，目前原料並非像遇上天災一樣完全買不到，「多花一點錢就買得到」，沒有缺貨的情況，將有助出貨狀況保持穩定，雖然預期下半年原料價格不會再漲，但也不易下滑，營業成本相對較高。

晶睿上半年因為代工訂單減少，代工與自有品牌營收比重由去年全年平均的 60：40 變成 55：45，但公司預期在新客戶投產後，比重將回到 60：40；累計晶睿 1-7 月營收 28.54 億元，年減 13.25%。

晶睿第二季在跟上半年營收均呈現衰退，但在業外挹注下，第二季稅後純益來到 1.29 億元，季增 148%，約與去年持平，每股純益 1.54 元；累計上半年稅後純益 1.82 億元，小幅年增 5%，每股純益 2.17 元。